Военнослужащий пишет от руки. Фото: 114 бригада тактической авиации

Что делать военнослужащему, если командование игнорирует рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам? Если военнослужащий хочет уволиться со службы в связи с необходимостью ухаживать за больным родственником, то по закону ответ должен поступить через две недели, однако на практике ожидание часто затягивается.

Как корректно действовать военному в таких случаях объяснил адвокат Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

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Как долго командир может рассматривать рапорт

Командование имеет четкие сроки для рассмотрения рапортов военнослужащих. Если документ касается увольнения со службы по уходу за человеком с инвалидностью, командир обязан отреагировать на него в течение 14 дней . Этот отсчет начинается с момента, когда вы лично передали бумаги или отправили их по почте.

Когда приходится писать повторный рапорт или жаловаться высшему руководству, время рассмотрения автоматически продлевается до 30 дней . Однако если прошел целый месяц, а на руках нет ни приказа, ни официального письменного отказа, то своими действиями штаб нарушает закон.

Как найти свой документ в части

Чаще всего рапорты просто "теряются" на столах. Поэтому сначала нужно подойти к делопроизводителю вашей части. Спросите у него, зарегистрировали ли вообще обращение, какой у него входной номер, дата и передали ли бумаги непосредственно командиру.

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Если делопроизводитель не дает четкого ответа, звоните на горячую линию Министерства обороны по номеру 0 800 500 442. Операторы могут проверить, видят ли ваш документ в системе на более высоких уровнях.

Разговор ничего не дал? Пишите официальный запрос о состоянии рассмотрения рапорта. В нем просите в письменном виде подтвердить регистрацию документа и указать, на каком этапе он находится. Этот запрос также нужно зарегистрировать и оставить копию с отметкой. Это ваше главное доказательство того, что вы пытались выяснить ситуацию мирно.

Если штаб игнорирует и рапорт, и запрос, следует писать жалобу в высшее командование или военный омбудсмен. В тексте спокойно распишите даты. В частности, когда подали первый рапорт, какие справки добавили и когда пытались узнать результат.

Если даже жалобы "выше" не работают, остается административный иск. Суд может признать молчание штаба противоправным и вынудить командование официально рассмотреть рапорт.

Но судьям нужны документальные подтверждения. Поэтому военным критически важно сохранять все доказательства. Это могут быть отсканированные или сфотографированные копии заявлений с входящими номерами, почтовые квитанции и описания вложений.

По такой же схеме можно действовать не только при увольнении . Она работает и тогда, когда бойца безосновательно не отпускают в отпуск или затягивают выдачу важных справок.

Новини.LIVE сообщали, что Главнокомандующий ВСУ поручил удовлетворять рапорты военных, воспитывающих несовершеннолетних детей с инвалидностью, о переводе поближе к месту жительства семьи, но с учетом укомплектованности подразделений. Вскоре схожие правила должны заработать и для пограничников и нацгвардейцев.

Кроме того, если защитник через службу на передовое или тяжелое состояние здоровья не может оформить документы самостоятельно, подать заявление в воинскую часть или Минобороны разрешается его близким. Например, чтобы защитить права бойца или добиться его увольнения.