Військовослужбовець пише від руки. Фото: 114 бригада тактичної авіації

Що робити військовослужбовцю, якщо командування ігнорує рапорт на звільнення за сімейними обставинами? Якщо військовослужбовець хоче звільнитися зі служби у зв'язку з необхідністю доглядати хворого родича, то за законом відповідь має надійти за два тижні, проте на практиці очікування часто затягується.

Як коректно діяти військовому в таких випадках пояснив адвокат Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Як довго командир може розглядати рапорт

Командування має чіткі терміни для розгляду рапортів військовослужбовців. Якщо документ стосується звільнення зі служби для догляду за людиною з інвалідністю, командир зобов'язаний відреагувати на нього протягом 14 днів. Цей відлік починається з моменту, коли ви особисто передали папери або відправили їх поштою.

Коли ж доводиться писати повторний рапорт або скаржитися вищому керівництву, час розгляду автоматично подовжується до 30 днів. Проте якщо минув цілий місяць, а на руках немає ні наказу, ні офіційної письмової відмови, то своїми діями штаб порушує закон.

Як знайти свій документ у частині

Найчастіше рапорти просто "губляться" на столах. Тому спершу треба підійти до діловода вашої частини. Запитайте у нього, чи взагалі зареєстрували звернення, який у нього вхідний номер, дата та чи передали папери безпосередньо командиру.

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Якщо діловод не дає чіткої відповіді, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 0 800 500 442. Оператори можуть перевірити, чи бачать ваш документ у системі на вищих рівнях.

Розмова нічого не дала? Пишіть офіційний запит щодо стану розгляду рапорту. У ньому просіть письмово підтвердити реєстрацію документа і вказати, на якому етапі він знаходиться. Цей запит також треба зареєструвати і залишити собі копію з відміткою. Це ваш головний доказ того, що ви намагалися з'ясувати ситуацію мирно.

Якщо штаб ігнорує і рапорт, і запит, варто писати скаргу до вищого командування або військового омбудсмена. У тексті спокійно розпишіть дати. Зокрема коли подали перший рапорт, які довідки додали і коли намагалися дізнатися результат.

Якщо навіть скарги "вище" не працюють, залишається адміністративний позов. Суд може визнати мовчання штабу протиправним і змусити командування офіційно розглянути рапорт.

Але суддям потрібні документальні підтвердження. Тому військовим критично важливо зберігати всі докази. Це можуть бути відскановані або сфотографовані копії заяв із вхідними номерами, поштові квитанції та описи вкладень.

За такою ж схемою можна діяти не лише при звільненні. Вона працює і тоді, коли бійця безпідставно не відпускають у відпустку або затягують видачу важливих довідок.

Новини.LIVE повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ доручив задовольняти рапорти військових, які виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю, про переведення ближче до місця проживання родини, але з урахуванням укомплектованості підрозділів. Невдовзі схожі правила мають запрацювати і для прикордонників та нацгвардійців.

Крім того, коли захисник через службу на передовій чи тяжкий стан здоров'я не може оформити документи самотужки, подати заяву до військової частини чи Міноборони дозволяється його близьким. Наприклад, щоб захистити права бійця або домогтися його звільнення.