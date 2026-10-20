Увольнение из ВСУ по уходу за матерью: почему ВКК недостаточно
Наличие заключения врачебно-консультативной комиссии и справки из ЦНАП об отсутствии других лиц, осуществляющих уход, не дает военнослужащему 100% права на увольнение из рядов ВСУ. Ключевым условием для демобилизации по семейным обстоятельствам остается оформление инвалидности для родственника.
Об этом заявил юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.
Почему справки ЛКК и ЦНАП недостаточно для демобилизации
Украинские защитники часто сталкиваются с проблемами, пытаясь уйти со службы для ухода за больными родителями. Даже имея на руках заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода за матерью и официальный документ из ЦНАП, подтверждающий совместное проживание и отсутствие других опекунов, уволиться из армии не удастся. Как отмечает адвокат Владимир Романченко, в период действия военного положения такого пакета документов категорически недостаточно.
В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", для демобилизации требуется строгое сочетание нескольких факторов.
Главное требование заключается в том, что отец или мать должны иметь установленную I или II группу инвалидности. Заключение ВКК лишь фиксирует состояние здоровья, но не присваивает группу. В мирное время или в особый период вне рамок военного положения закон действительно позволяет увольняться исключительно по справке ВКК, что прописано в пункте 2 той же статьи. Однако сейчас эта норма не действует.
Как получить законное право на увольнение
Чтобы получить законное право на возвращение домой, военнослужащий должен инициировать процесс оформления инвалидности для своей матери. Адвокат советует в первую очередь обратиться к лечащему врачу. Врач должен выдать направление на прохождение экспертных комиссий по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). Только после того, как комиссия официально установит женщине I или II группу инвалидности, боец сможет собрать полный пакет документов для своего командования.
К рапорту придется приложить документы об инвалидности, медицинское заключение о необходимости ухода, свидетельство о рождении сына, справки из ЦНАП и доказательства отсутствия других родственников первой или второй степени родства. Этот перечень регламентируется приложением 19 к Инструкции, утвержденной приказом МОУ № 170.
Позиция Верховного Суда в отношении других родственников
Важный прецедент относительно наличия других членов семьи создал Верховный Суд. В своём постановлении от 27 февраля 2025 года по делу № 380/16966/24 судьи подчеркнули, что военные органы должны проверять не просто факт наличия других родственников на бумаге, а их реальную физическую и финансовую способность осуществлять такой уход. В случае наличия близких родственников необходимо изучать конкретные обстоятельства их жизни, препятствующие опекунству, а не ограничиваться формальными данными о регистрации.
Новини.LIVE сообщали, что утерянные военные билеты, удостоверения УБД или другие армейские справки подлежат восстановлению, однако обращаться в ТЦК нужно далеко не всегда. Порядок действий зависит от самого документа и органа, который его выдал.
В то же время вручение мобилизационного распоряжения не означает немедленной отправки на фронт. Иногда это лишь официальный вызов для сверки персональных данных или прохождения медкомиссии, который считается законным исключительно при условии корректного оформления и личного вручения под подпись.