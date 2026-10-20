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Главная Мобилизация Увольнение из ВСУ по уходу за матерью: почему ВКК недостаточно

Увольнение из ВСУ по уходу за матерью: почему ВКК недостаточно

Ua ru
20 октября 2026 12:20
Увольнение из ВСУ для ухода за матерью, не имеющей инвалидности: возможно ли это коллаж Новини.LIVE
Уход за матерью и рассмотрение документов сотрудниками ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличие заключения врачебно-консультативной комиссии и справки из ЦНАП об отсутствии других лиц, осуществляющих уход, не дает военнослужащему 100% права на увольнение из рядов ВСУ. Ключевым условием для демобилизации по семейным обстоятельствам остается оформление инвалидности для родственника.

Об этом заявил юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.

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Почему справки ЛКК и ЦНАП недостаточно для демобилизации

Украинские защитники часто сталкиваются с проблемами, пытаясь уйти со службы для ухода за больными родителями. Даже имея на руках заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода за матерью и официальный документ из ЦНАП, подтверждающий совместное проживание и отсутствие других опекунов, уволиться из армии не удастся. Как отмечает адвокат Владимир Романченко, в период действия военного положения такого пакета документов категорически недостаточно.

В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", для демобилизации требуется строгое сочетание нескольких факторов.

Главное требование заключается в том, что отец или мать должны иметь установленную I или II группу инвалидности. Заключение ВКК лишь фиксирует состояние здоровья, но не присваивает группу. В мирное время или в особый период вне рамок военного положения закон действительно позволяет увольняться исключительно по справке ВКК, что прописано в пункте 2 той же статьи. Однако сейчас эта норма не действует.

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Как получить законное право на увольнение

Чтобы получить законное право на возвращение домой, военнослужащий должен инициировать процесс оформления инвалидности для своей матери. Адвокат советует в первую очередь обратиться к лечащему врачу. Врач должен выдать направление на прохождение экспертных комиссий по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). Только после того, как комиссия официально установит женщине I или II группу инвалидности, боец сможет собрать полный пакет документов для своего командования.

К рапорту придется приложить документы об инвалидности, медицинское заключение о необходимости ухода, свидетельство о рождении сына, справки из ЦНАП и доказательства отсутствия других родственников первой или второй степени родства. Этот перечень регламентируется приложением 19 к Инструкции, утвержденной приказом МОУ № 170.

Позиция Верховного Суда в отношении других родственников

Важный прецедент относительно наличия других членов семьи создал Верховный Суд. В своём постановлении от 27 февраля 2025 года по делу № 380/16966/24 судьи подчеркнули, что военные органы должны проверять не просто факт наличия других родственников на бумаге, а их реальную физическую и финансовую способность осуществлять такой уход. В случае наличия близких родственников необходимо изучать конкретные обстоятельства их жизни, препятствующие опекунству, а не ограничиваться формальными данными о регистрации.

Новини.LIVE сообщали, что утерянные военные билеты, удостоверения УБД или другие армейские справки подлежат восстановлению, однако обращаться в ТЦК нужно далеко не всегда. Порядок действий зависит от самого документа и органа, который его выдал.

В то же время вручение мобилизационного распоряжения не означает немедленной отправки на фронт. Иногда это лишь официальный вызов для сверки персональных данных или прохождения медкомиссии, который считается законным исключительно при условии корректного оформления и личного вручения под подпись.

ВСУ мобилизация уход военнослужащие увольнение с армии ЭКОПФО
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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