Догляд за матір'ю та розгляд документів працівниками ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Наявність висновку лікарсько-консультативної комісії та довідки з ЦНАПу про відсутність інших доглядальників не дає військовому 100% права на звільнення з лав ЗСУ. Ключовою умовою для демобілізації через сімейні обставини залишається оформлення інвалідності для родича.

На цьому наголосив юрист Володимир Романченко, передає Новини.LIVE.

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Чому довідки ЛКК та ЦНАП недостатньо для демобілізації

Українські захисники часто стикаються з проблемами, намагаючись залишити службу для догляду за хворими батьками. Навіть маючи на руках висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу матері в постійному догляді та офіційний документ із ЦНАП, який підтверджує спільне проживання і відсутність інших опікунів, звільнитися з армії не вдасться. Як зазначає адвокат Володимир Романченко, під час дії воєнного стану такого пакета паперів категорично недостатньо.

Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для демобілізації потрібна сувора сукупність кількох факторів.

Головна вимога полягає у тому, що батько або мати повинні мати встановлену I або II групу інвалідності. Висновок ЛКК лише фіксує медичний стан здоров'я, але не присвоює групу. У мирний час або в особливий період поза межами воєнного стану закон дійсно дозволяє звільнятися виключно за довідкою ЛКК, що прописано у пункті 2 тієї ж статті. Проте зараз ця норма не працює.

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Як отримати законне право на звільнення

Аби отримати законне право на повернення додому, військовослужбовець має ініціювати процес оформлення інвалідності для своєї матері. Адвокат радить насамперед звернутися до лікуючого лікаря. Медик повинен видати направлення на проходження експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Тільки після того, як комісія офіційно встановить жінці I чи II групу інвалідності, боєць зможе формувати повноцінний пакет документів для свого командування.

До рапорту доведеться додати папери про інвалідність, медичний висновок про потребу в догляді, свідоцтво про народження сина, довідки з ЦНАП та докази відсутності інших родичів першого чи другого ступеня споріднення. Цей перелік регламентується додатком 19 до Інструкції, яку затверджено наказом МОУ № 170.

Позиція Верховного Суду щодо інших родичів

Важливий прецедент щодо наявності інших членів сім'ї створив Верховний Суд. У своїй постанові від 27 лютого 2025 року у справі № 380/16966/24 судді наголосили, що військові органи повинні перевіряти не просто факт існування інших родичів на папері, а їхню реальну фізичну та фінансову здатність здійснювати такий догляд. У разі наявності близької рідні необхідно досліджувати конкретні обставини їхнього життя, які перешкоджають опікунству, а не обмежуватися формальними даними про реєстрацію.

Новини.LIVE інформували, що втрачені військові квитки, посвідчення УБД чи інші армійські довідки підлягають відновленню, проте звертатися до ТЦК потрібно далеко не завжди. Порядок дій залежить від самого документа та органу, який його видавав.

Водночас вручення мобілізаційного розпорядження не означає негайної відправки на фронт. Інколи це лише офіційний виклик для звірки персональних даних чи проходження медкомісії, який вважається законним виключно за умови коректного оформлення та особистого вручення під підпис.