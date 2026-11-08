Военнослужащий пишет. Фото: Суспільне

Увольнение из армии требует обязательной сдачи служебных документов. Но если случилось так, что офицерское удостоверение было утеряно, военнослужащий должен немедленно доложить об этом командованию. Отсутствие бланка не отменяет приказ об увольнении, но в таком случае придется дополнительно оформить документы.

Об этом сообщают в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Обязательная сдача служебных документов при увольнении из войска

Офицерское удостоверение является строгой служебной документацией, которую нельзя оставить себе на память после завершения военной службы. Когда приказ о демобилизации уже подписан, военнослужащий приступает к процедуре сдачи государственного имущества и документов.

Действующий порядок требует обязательного изъятия этого бланка. Если на заключительном этапе выясняется, что документ утерян, то проблему придется решать в отдельном порядке.

Рапорт и служебное расследование в случае утери документов

Сам факт потери удостоверения не становится автоматической причиной для приостановки процесса увольнения военнослужащего. Большой ошибкой в такой ситуации является попытка скрыть отсутствие бланка или отделаться общими фразами о потере документа.

Читайте также:

Военнослужащий должен немедленно сообщить об инциденте своему непосредственному командиру. Далее необходимо составить официальный рапорт, в котором следует подробно объяснить все обстоятельства утери. Получив такое обращение, командование начинает процедуру фиксации пропажи. В зависимости от ситуации, для выяснения подробностей руководство проводит полноценное служебное расследование.

Решать проблему следует сразу после обнаружения пропажи, не дожидаясь последнего дня службы. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, офицерам рекомендуют не только предупредить командира, но и оперативно обратиться в кадровую службу.

Кадровые специалисты предоставят точный перечень документов, которые необходимо собрать для надлежащего оформления утраты в вашей конкретной ситуации. Это гарантирует, что к моменту фактического исключения офицера из списков личного состава все вопросы будут полностью урегулированы.

Новини.LIVE сообщали, что перевод военнослужащего в другую часть теперь ограничен жесткими временными рамками. Офицеры должны запустить процесс не позднее чем через трое суток после издания приказа, а на полное закрытие дел бойцу выделено почти три недели.

Если же непосредственное руководство "теряет" рапорт или принципиально не хочет его подписывать, то военнослужащий имеет полное право инициировать рассмотрение в обход. Для этого заявление можно подать через онлайн-сервисы или отправить официальным заказным письмом непосредственно в вышестоящее командование.