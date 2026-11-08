Військовослужбовець пише. Фото: Суспільне

Звільнення з лав армії вимагає обов'язкової здачі службових документів. Але якщо сталося так, що офіцерське посвідчення загубилося, військовослужбовець має негайно доповісти командуванню. Відсутність бланка не скасовує наказ про звільнення, але в такому випадку доведеться додатково документально оформитися.

Про це повідомляють в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Обов'язкова здача службових документів при звільненні з війська

Офіцерське посвідчення є суворим службовим документом, який не можна залишити собі на згадку після завершення військової служби. Коли наказ про демобілізацію вже підписаний, військовий починає процедуру здачі державного майна та паперів.

Чинний порядок вимагає обов'язкового вилучення цього бланка. Якщо на фінальному етапі з'ясовується, що документ загубився, то проблему доведеться вирішувати в окремому порядку.

Рапорт та службове розслідування при втраті документів

Сам факт втрати посвідчення не стає автоматичною причиною для зупинки процесу звільнення військовослужбовця. Великою помилкою в такій ситуації є намагання приховати відсутність бланка або відбутися загальними фразами про втрату документа.

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Військовий має негайно повідомити про інцидент свого безпосереднього командира. Далі треба написати офіційний рапорт, де необхідно детально пояснити всі обставини втрати. Отримавши таке звернення, командування розпочинає процедуру фіксації зникнення. Залежно від ситуації, для з'ясування деталей керівництво проводить повноцінне службове розслідування.

Вирішувати проблему варто одразу після виявлення пропажі, не чекаючи останнього дня служби. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, офіцерам радять не лише попередити командира, а й оперативно звернутися до служби персоналу.

Кадрові фахівці нададуть точний перелік документів, які потрібно зібрати для належного оформлення втрати у вашій конкретній ситуації. Це гарантує, що до моменту фактичного виключення офіцера зі списків особового складу всі питання будуть повністю закриті.

Новини.LIVE повідомляли, що переведення військового в іншу частину тепер обмежили жорсткими часовими рамками. Офіцери мають запустити процес не пізніше ніж за три доби після виходу наказу, а на повне закриття справ бійцю виділили майже три тижні.

Якщо ж пряме керівництво "губить" рапорт або принципово не хоче його підписувати, то військовий має повне право запустити розгляд в обхід. Для цього заяву можна закинути через онлайн-сервіси або ж надіслати офіційним рекомендованим листом одразу у вище командування.