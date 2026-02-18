Видео
Україна
Видео

Увольнение после конца контракта - что делать, если командир отказал

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 15:25
Увольнение из ВСУ - как обжаловать отказ в увольнении после завершения контракта
Украинский военнослужащий. Фото: 92 ОМБр

Подписанный во время действия военного положения контракт на военную службу подразумевает, что военный может уволиться после завершения действия контракта. Но, если командование отказало военнослужащему в этом праве, он, по словам юристов, может оспорить отказ в суде.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Документ, необходимый для обжалования отказа

В Вооруженных силах Украины во время полномасштабной войны служат не только мобилизованные граждане, а и те военнослужащие, которые подписали контракт на военную службу уже после 24 февраля 2022 года.

Такие граждане подписывали контракты с четко определенным сроком действия и, соответственно, окончанием действия контрактов.

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее сыну-контрактнику отказывают в увольнении из армии после завершения контракта.

"Через три месяца он подал рапорт на увольнение, но получил отказ в связи с тем, что законодательство на момент подписания контракта на имело такой нормы для увольнения", — пояснила женщина.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил ключевой для самого военного момент.

"Получил ли сын письменный отказ в увольнении? Если да, то Вашему сыну нужно обжаловать отказ в судебном порядке, к сожалению, это единственный выход из данной ситуации", — пояснил Дерий.

Право на освобождение — что говорит закон

Адвокат Юрий Айвазян в комментарии к этой ситуации отметил: "Ваш сын имеет право на увольнение".

Юрист рассказал, как обжаловать отказ командования на рапорт об увольнении.

"Военному необходимо получить письменный отказ командования и обжаловать последний в административном суде. Если Ваш сын не имеет другого основания для увольнения (семейные обстоятельства или состояние здоровья), то это единственный путь для него", — заверил Айвазян.

Адвокат отметил, резюмируя эту ситуацию, что это право обеспечивает статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой контракт прекращается, а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются в связи с окончанием срока службы в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения.

Напомним, мы ранее писали о том, кто будет иметь право на подписание новых, улучшенных контрактов на военную службу в Вооруженных силах Украины.

Это будет касаться, в частности, и мобилизованных граждан, и даже действующих контрактников, которые уже служат в украинской армии.

Добавим, мы сообщали о том, сможет ли военнослужащий Вооруженных сил Украины, у которого закончится контракт, подписанный во время полномасштабной войны, получить отсрочку от мобилизации.

При этом, пояснили юристы, части военных, вероятно, придется судиться за это право.

увольнение война в Украине контракт командир военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
