Увольнение из ВСУ - как обжаловать отказ в увольнении после завершения контракта

Подписанный во время действия военного положения контракт на военную службу подразумевает, что военный может уволиться после завершения действия контракта. Но, если командование отказало военнослужащему в этом праве, он, по словам юристов, может оспорить отказ в суде.

Документ, необходимый для обжалования отказа

В Вооруженных силах Украины во время полномасштабной войны служат не только мобилизованные граждане, а и те военнослужащие, которые подписали контракт на военную службу уже после 24 февраля 2022 года.

Такие граждане подписывали контракты с четко определенным сроком действия и, соответственно, окончанием действия контрактов.

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее сыну-контрактнику отказывают в увольнении из армии после завершения контракта.

"Через три месяца он подал рапорт на увольнение, но получил отказ в связи с тем, что законодательство на момент подписания контракта на имело такой нормы для увольнения", — пояснила женщина.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил ключевой для самого военного момент.

"Получил ли сын письменный отказ в увольнении? Если да, то Вашему сыну нужно обжаловать отказ в судебном порядке, к сожалению, это единственный выход из данной ситуации", — пояснил Дерий.

Право на освобождение — что говорит закон

Адвокат Юрий Айвазян в комментарии к этой ситуации отметил: "Ваш сын имеет право на увольнение".

Юрист рассказал, как обжаловать отказ командования на рапорт об увольнении.

"Военному необходимо получить письменный отказ командования и обжаловать последний в административном суде. Если Ваш сын не имеет другого основания для увольнения (семейные обстоятельства или состояние здоровья), то это единственный путь для него", — заверил Айвазян.

Адвокат отметил, резюмируя эту ситуацию, что это право обеспечивает статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой контракт прекращается, а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются в связи с окончанием срока службы в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения.

