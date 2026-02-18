Відео
Відмова у звільненні після кінця контракту — що робити

Дата публікації: 18 лютого 2026 15:25
Звільнення із ЗСУ - як оскаржити відмову у звільненні після завершення контракту
Український військовослужбовець. Фото: 92 ОМБр

Військовослужбовець, який підписав контракт на військову службу під час повномасштабної російсько-української війни, має право звільнитися після завершення дії контракту. Юристи пояснили, що робити у ситуації, коли командування відмовляє військовому у цьому праві.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Документ, потрібний для оскарження відмови

В Збройних силах України під час повномасштабної війни служать не тільки мобілізовані громадяни, а і ті військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу уже після 24 лютого 2022 року.

Такі громадяни підписували контракти із чітко визначеним терміном дії і, відповідно, закінченням дії контрактів.

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її сину-контрактнику відмовляють у звільненні з армії після завершення контракту.

"За три місяці він подав рапорт на звільнення, але отримав відмову у зв'язку з тим, що законодавство на момент підписання контракту на мало такої норми для звільнення", — пояснила жінка.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив на ключовому для самого військового моменті.

"Чи отримав син письмову відмову у звільненні? Якщо так, то Вашому сину потрібно оскаржувати відмову у судовому порядку, на жаль, це єдиний вихід із даної ситуації", — пояснив Дерій.

Право на звільнення — що говорить закон

Адвокат Юрій Айвазян у коментарі до цієї ситуації наголосив: "Ваш син має право на звільнення".

Юрист розповів, як саме оскаржити відмову командування на рапорт про звільнення.

"Військовому необхідно отримати письмову відмову командування та оскаржити останню до адміністративного суду. Якщо Ваш син не має іншої підстави для звільнення (сімейні обставини або стан здоров'я), то це єдиний шлях для нього", — запевнив Айвазян.

Адвокат наголосив, резюмуючи цю ситуацію, що це право забезпечує стаття 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", згідно із якою контракт припиняється, а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються у зв’язку з закінченням строку служби у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто матиме право на підписання нових, покращених контрактів на військову службу у Збройних силах України.

Це стосуватиметься, зокрема, і мобілізованих громадян, і навіть чинних контрактників, які уже служать в українській армії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зможе військовослужбовець Збройних сил України, у якого закінчиться контракт, підписаний під час повномасштабної війни, отримати відстрочку від мобілізації.

При цьому, пояснили юристи, частині військових, імовірно, доведеться судитися за це право.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
