Военного уволили со службы из-за ухода за отцом

Увольнение со службы из-за ухода: случай из практики адвоката
Если у человека с инвалидностью, помимо военнослужащего, есть другие родственники первой или второй степени родства, воинская часть может отказать бойцу в увольнении. Оспаривать такое решение можно в суде. Также помочь в решении проблемы могут правозащитники.
Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передает Новини.LIVE.
Случай из адвокатской практики
К адвокату Николаю Михальчуку обратился военнослужащий. Мужчина рассказал, что хочет уволиться со службы, чтобы постоянно ухаживать за своим отцом. Последний не женат и не имеет других детей, но у него есть сестра — родственница второй степени родства.
Адвокат проанализировал ситуацию и изучил документы, которые предоставил защитник Украины. Выяснилось, что сестра отца заявителя сама имеет проблемы со здоровьем. В постоянном уходе она не нуждается, но и ухаживать за другими людьми не может.
Адвокат посоветовал клиенту получить дополнительные документы, подготовил рапорт и дополнительные объяснения со ссылкой на судебную практику. Воинская часть, рассмотрев рапорт, согласилась уволить воина со службы. Обращаться в суд не пришлось.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что тем, кто находится в российском плену, можно отправлять письма. Текст должен быть на русском языке, а содержание — аполитичным. Заклеивать конверт не разрешается.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП писал, что мобилизации подлежат мужчины в возрасте 25–60 лет. В отдельных случаях могут призвать и тех, кому 18–25 лет. Женщины присоединяются к войску только добровольно.