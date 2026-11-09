Военного уволили со службы из-за ухода за отцом

Мужчина рядом с пожилым отцом. Фото иллюстративное: legalist.com

Если у человека с инвалидностью, помимо военнослужащего, есть другие родственники первой или второй степени родства, воинская часть может отказать бойцу в увольнении. Оспаривать такое решение можно в суде. Также помочь в решении проблемы могут правозащитники.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передает Новини.LIVE.

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Случай из адвокатской практики

К адвокату Николаю Михальчуку обратился военнослужащий. Мужчина рассказал, что хочет уволиться со службы, чтобы постоянно ухаживать за своим отцом. Последний не женат и не имеет других детей, но у него есть сестра — родственница второй степени родства.

Адвокат проанализировал ситуацию и изучил документы, которые предоставил защитник Украины. Выяснилось, что сестра отца заявителя сама имеет проблемы со здоровьем. В постоянном уходе она не нуждается, но и ухаживать за другими людьми не может.

Адвокат посоветовал клиенту получить дополнительные документы, подготовил рапорт и дополнительные объяснения со ссылкой на судебную практику. Воинская часть, рассмотрев рапорт, согласилась уволить воина со службы. Обращаться в суд не пришлось.

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