Військового звільнили зі служби через догляд за батьком

Чоловік поруч із літнім батьком. Фото ілюстративне: legalist.com

Якщо в людини з інвалідністю, крім військового, є інші родичі першого чи другого ступеня споріднення, військова частина може відмовити бійцю у звільненні. Оскаржувати таке рішення можна в суді. Також допомогти з вирішенням проблеми можуть правозахисники.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Випадок з адвокатської практики

До адвоката Миколи Михальчука звернувся воїн. Чоловік розповів, що хоче звільнитися зі служби, щоб постійно доглядати за своїм батьком. Останній неодружений і не має інших дітей, але в нього є сестра — родич другого ступеня спорідненості.

Адвокат проаналізував ситуацію та розглянув документи, які надав захисник України. З'ясувалося, що сестра батька заявника сама має проблеми зі здоров'ям. Постійного догляду вона не потребує, але й доглядати за іншими людьми не може.

Адвокат порадив клієнту отримати додаткові документи, підготував рапорт і додаткові пояснення з посиланням на судову практику. Військова частина, розглянувши рапорт, погодилася звільнити воїна зі служби. Звертатися до суду не довелося.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що тим, хто перебуває в російському полоні, можна надсилати листи. Текст має бути написаний російською мовою, а зміст — аполітичним. Заклеювати конверт не дозволяється.

Також Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП писав, що мобілізації підлягають чоловіки віком 25–60 років. В окремих випадках можуть призвати й тих, кому 18–25 років. Жінки долучаються до війська лише добровільно.