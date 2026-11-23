Военнослужащий ВСУ. Фото: СтратКом ВСУ

Расторжение брака не лишает военнослужащего права автоматически уволиться со службы, поскольку законодательство четко разграничивает обстоятельства, касающиеся супругов, и обязанности перед детьми и другими членами семьи. Несмотря на изменение семейного статуса, ответственность за воспитание, уход и материальное обеспечение детей вполне может стать самостоятельным основанием для увольнения.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Какие основания, касающиеся детей, сохраняются после развода

Статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" позволяет военнослужащему претендовать на увольнение в нескольких случаях, связанных с детьми.

Содержание трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Главное, чтобы не было значительной задолженности по алиментам. Если сумма долга превышает платежи за три месяца, воспользоваться этим основанием не удастся. Самостоятельное воспитание ребенка. Основание действует, если второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим или отбывает наказание в местах лишения свободы. Также право возникает, когда военнослужащий самостоятельно воспитывает и содержит ребенка на основании решения суда. Воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Применяется при условии, что нет других лиц, обязанных его воспитывать. Воспитание тяжелобольного ребенка. Речь идет об определенных законом тяжелых заболеваниях, травмах или состояниях, если отсутствуют другие трудоспособные лица, обязанные по закону содержать этого ребенка.

Само по себе развод или регулярная уплата алиментов не дают автоматического права на освобождение от обязанностей. Любая ситуация военнослужащего должна точно соответствовать перечисленным требованиям закона.

Какие основания теряют силу после расторжения брака

Часть семейных обстоятельств теряет силу сразу после официального развода. Военный больше не сможет подать рапорт об увольнении по инвалидности бывшей супруги или необходимости постоянного ухода за ней, поскольку она теряет статус супруги военнослужащего.

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Аналогичное правило действует в отношении ухода за родителями бывшей супруги или супруга, поскольку с прекращением брака исчезает и семейная связь, которая давала право на такое основание.

Как оформить самостоятельное воспитание и подать рапорт

Бывают случаи, когда бывшая супруга не участвует в воспитании, а ребенок фактически живет с отцом на его полном содержании. Самого факта совместного проживания или уплаты алиментов может оказаться недостаточно.

Чтобы подтвердить такой статус, обычно требуются:

решение суда об самостоятельном воспитании и содержании ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

документы о расторжении брака;

другие документы, подтверждающие соответствующие семейные обстоятельства.

Имея законное основание, военнослужащий подает рапорт командиру воинской части с указанием конкретного пункта статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

К рапорту прилагаются подтверждающие документы в зависимости от ситуации. Это свидетельства о рождении детей, судебные решения, документы об инвалидности, медицинские заключения и другие доказательства семейных обстоятельств.

Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году уволиться из армии по истечении контракта смогут все военнослужащие, подписавшие его после 24 февраля 2022 года. Но автоматически это не происходит, так как необходимо подать рапорт, однако на местах командиры часто придумывают надуманные причины, чтобы затянуть процесс.

Похожая ситуация складывается и с рапортами об увольнении по семейным обстоятельствам, в частности из-за ухода за больным родственником. Закон отводит руководству две недели на ответ, но на практике рассмотрение таких обращений нередко игнорируют или откладывают.

Перед самим увольнением боец также должен сдать все служебные документы. Даже если офицерское удостоверение потеряно, приказ об увольнении все равно останется в силе. Достаточно сразу доложить о потере командованию и пройти дополнительную бумажную проверку.