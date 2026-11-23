Військовослужбовець ЗСУ. Фото: СтратКом ЗСУ

Розірвання шлюбу не позбавляє військовослужбовця права залишити службу автоматично, адже законодавство чітко розмежовує обставини, що стосуються подружжя, та обов'язки перед дітьми й іншими членами сім'ї. Попри зміну сімейного статусу, відповідальність за виховання, догляд і матеріальне забезпечення дітей цілком може стати самостійною підставою для звільнення.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Які підстави щодо дітей зберігаються після розлучення

Стаття 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" дозволяє військовому претендувати на звільнення у кількох випадках, пов'язаних із дітьми.

Утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Головне, щоб не було значної заборгованості за аліментами. Якщо сума боргу перевищує платежі за три місяці, скористатися цією підставою не вдасться. Самостійне виховання дитини. Підстава діє, якщо другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім, оголошений померлим або відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Також право виникає, коли військовий самостійно виховує й утримує дитину на підставі рішення суду. Виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років. Застосовується за умови, що немає інших осіб, які зобов'язані її виховувати. Виховання тяжкохворої дитини. Йдеться про визначені законом тяжкі захворювання, травми або стани, якщо відсутні інші працездатні особи, зобов'язані за законом утримувати цю дитину.

Саме собою розлучення або регулярна сплата аліментів автоматичного права на звільнення не створюють. Будь-яка ситуація військовослужбовця має точно відповідати переліченим вимогам закону.

Які підстави зникають після розірвання шлюбу

Частина сімейних обставин втрачає силу одразу після офіційного розлучення. Військовий більше не зможе подати рапорт на звільнення через інвалідність колишньої дружини або потребу в постійному догляді за нею, оскільки вона втрачає статус дружини військовослужбовця.

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Аналогічне правило діє щодо догляду за батьками колишньої дружини чи чоловіка, оскільки із припиненням шлюбу зникає і родинний зв'язок, який давав право на таку підставу.

Як оформити самостійне виховання та подати рапорт

Є випадки, коли колишня дружина не бере участі у вихованні, а дитина фактично живе з батьком на його повному утриманні. Самого факту спільного проживання або сплати аліментів може виявитися замало.

Щоб підтвердити такий статус, зазвичай потрібні:

рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини;

свідоцтво про народження дитини;

документи про розірвання шлюбу;

інші документи, що засвідчують відповідні сімейні обставини.

Маючи законну підставу, військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини із зазначенням конкретного пункту статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

До рапорту долучають підтвердні папери залежно від ситуації. Це свідоцтва про народження дітей, судові рішення, документи про інвалідність, медичні висновки та інші докази сімейних обставин.

Новини.LIVE інформували, що в 2026 році звільнитися з армії після закінчення контракту можуть усі військові, які підписали його після 24 лютого 2022 року. Але автоматично це не відбувається, бо потрібно подати рапорт, однак на місцях командири часто вигадують безпідставні причини, щоб затягнути процес.

Схожа ситуація складається і з рапортами на звільнення за сімейними обставинами, зокрема через догляд за хворим родичем. Закон відводить керівництву два тижні на відповідь, але на практиці розгляд таких звернень нерідко ігнорують або відкладають.

Перед самим звільненням боєць також має здати всі службові документи. Навіть якщо офіцерське посвідчення загубилося, наказ про звільнення все одно залишиться чинним. Достатньо одразу доповісти про втрату командуванню та пройти додаткову паперову перевірку.