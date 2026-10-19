Заключение ВЛК о негодности не утверждают: что делать и куда обращаться

Сотрудник ТЦК и прохожий. Фото: Reuters

Военнообязанные, которых местная медицинская комиссия признала негодными, могут месяцами ждать утверждения этого статуса вышестоящими инстанциями. Из-за бюрократических задержек статус в "Резерв+" не обновляется, поэтому людей могут принудительно отправить на повторную ВВК, если их остановят на улице.

Об этом рассказал кандидат юридических наук Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Ловушка для мужчин после медкомиссии в ожидании документов

Успешное прохождение военно-медицинской комиссии на местном уровне с заключением о негодности к службе еще не означает решение проблемы с мобилизацией. Человека отправляют домой ждать утверждения документов вышестоящей инстанцией, однако нередко этот процесс превращается в длительную волокиту.

Как объясняет адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец, в это время гражданин попадает в зону серьезного юридического риска. В приложении «Резерв+» появляется информация о негодности с соответствующей датой, но отметка об исключении из воинского учета отсутствует. Соответственно, человек не может пользоваться правами исключенного из учета.

Если такого человека остановят на улице представители ТЦК, его могут принудительно доставить на прохождение новой военно-врачебной комиссии, которая незаконно вполне способна признать его годным к службе.

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На практике утверждение диагнозов региональными ВВК может растянуться на месяцы или даже годы. Адвокат привел типичные примеры из своей практики, когда медицинские дела военнообязанных по три раза возвращались из региональной комиссии в местную. Причиной отказов часто становятся формальные замечания о том, что документы недоработаны или оформлены без соблюдения определенных приложений или порядков.

Человек становится заложником ситуации и вынужден проходить комиссии по кругу. Когда же процесс затягивается более чем на год, в ТЦК заявляют, что срок действия заключения ВВК просто истек, а потому нужно начинать всё сначала. По мнению специалистов по военной юстиции, такой подход со стороны государственных структур является абсолютно незаконным.

Как действовать для фиксации нарушения

Чтобы доказать затягивание выдачи документов, военнообязанным советуют:

фиксировать хронологию событий и полный маршрут движения документов между структурами;

контролировать соблюдение сроков передачи медицинских дел с одного уровня на другой;

направлять официальные запросы с требованием обосновать, почему именно было отказано в утверждении заключения;

установить органы, которые игнорируют исправление ошибок после возврата документов на местный уровень.

Исходя из своей практики, Евгений Филипец утверждает, что благодаря такому юридическому давлению документы перестают «пропадать». В конечном итоге они становятся предметом рассмотрения комиссии более высокого уровня, которая принимает окончательное решение, и лицо официально исключают из воинского учета по состоянию здоровья.

Судебные прецеденты, касающиеся бездействия ТЦК и ВВК

Недавно суды вынесли прецедентное решение по делу, в котором медицинские документы военнообязанного долгое время перебрасывали между инстанциями. Несмотря на то, что с момента вынесения первого заключения прошел более года, суд обязал районный ТЦК направить документы в областной, а оттуда — на рассмотрение региональной ВВК для окончательного утверждения. Это решение успешно выдержало проверку в апелляционной инстанции и в настоящее время находится на этапе исполнения.

"Нам важно установить последовательность движения таких документов, на каком этапе возникает проблема, официально зафиксировать, какая структура, какой орган не продвигает эти документы", — отмечает Евгений Филипец.

Новини.LIVE сообщали, что расформирование МСЭК не лишает граждан права на третью группу инвалидности. В 2026 году соответствующий статус устанавливают и продлевают вновь созданные экспертные группы. Эта категория и в дальнейшем остается законным основанием для получения предусмотренных законом льгот и дает право оформить отсрочку от мобилизации.

Постановление военно-медицинской комиссии не является окончательным и подлежит юридическому обжалованию. Если во время осмотра врачи проигнорировали анамнез, отказались провести дополнительные обследования или грубо нарушили процедуру, военнообязанный может опротестовать заключение в досудебном порядке через инстанции более высокого уровня или в суде, собрав необходимую доказательную базу.

Главной ошибкой при прохождении комиссии остается отсутствие заранее подготовленных медицинских выписок. Жалобы на боль или надежда на то, что специалисты самостоятельно выявят хронические заболевания, не дают результата.