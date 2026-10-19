Висновок ВЛК про непридатність не затверджують: що робити і куди звертатися

Працівник ТЦК та перехожий. Фото: Reuters

Військовозобов'язані, яких місцева медична комісія визнала непридатними, можуть місяцями чекати на затвердження цього статусу вищими інстанціями. Через бюрократичні затримки статус у "Резерв+" не оновлюється, тому людей можуть примусово відправити на повторну ВЛК, якщо їх зупинять на вулиці.

Про це розповів кандидат юридичних наук Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Пастка для чоловіків після медкомісії в очікуванні документів

Успішне проходження військово-лікарської комісії на місцевому рівні із висновком про непридатність до служби ще не означає розв'язання проблеми з мобілізацією. Людину відправляють додому чекати на затвердження документів вищою інстанцією, проте нерідко цей процес перетворюється на тривалу тяганину.

Як пояснює адвокат та кандидат юридичних наук Євген Філипець, у цей час громадянин потрапляє у зону серйозного юридичного ризику. У застосунку "Резерв+" з'являється інформація про непридатність із відповідною датою, але відмітка про виключення з військового обліку відсутня. Відповідно, чоловік не може користуватися правами виключеного з обліку.

Якщо таку людину зупинять на вулиці представники ТЦК, її можуть примусово доставити на проходження нової військово-лікарської комісії, яка незаконно цілком здатна визнати її придатною до служби.

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На практиці затвердження діагнозів регіональними ВЛК може розтягнутися на місяці або навіть роки. Адвокат навів типові приклади зі своєї практики, коли медичні справи військовозобов'язаних по три рази поверталися з регіональної комісії до місцевої. Причиною відмов часто стають формальні примітки про те, що папери недоопрацьовані або оформлені без дотримання певних додатків чи порядків.

Людина стає заручником ситуації та змушена проходити комісії по колу. Коли ж процес затягується більше ніж на рік, у ТЦК заявляють, що термін дії висновку ВЛК просто сплив, а тому потрібно починати все спочатку. На переконання фахівців із військової юстиції, такий підхід з боку державних структур є абсолютно незаконним.

Як діяти для фіксації порушення

Щоб доказати затягування видачі документів військовозобов'язаним радять:

фіксувати хронології подій та повний маршрут руху документів між структурами;

контролювати дотримання строків передачі медичних справ з одного рівня на інший;

направляти офіційні запити із вимогою обґрунтувати, чому саме відмовлено у затвердженні висновку;

встановити органи, які ігнорують виправлення помилок після повернення документів на місцевий рівень.

Зі своєї практики Євген Филипець стверджує, що завдяки такому юридичному тиску документи перестають "губитися". Зрештою вони стають предметом розгляду комісії вищого рівня, яка ухвалює остаточне рішення, і особу офіційно виключають з військового обліку за станом здоров'я.

Судові прецеденти щодо бездіяльності ТЦК та ВЛК

Нещодавно суди ухвалили прецедентне рішення у справі, де медичні документи військовозобов'язаного тривалий час перекидали між інстанціями. Попри те, що з моменту винесення першого висновку минув понад рік, суд зобов'язав районний ТЦК відправити папери в обласний, а звідти уже на розгляд регіональної ВЛК для остаточного затвердження. Це рішення успішно встояло в апеляційній інстанції та наразі перебуває на етапі виконання.

"Нам важливо встановити послідовність руху таких документів, на якому етапі є проблема, зафіксувати офіційно, яка структура, який орган не просуває цих документів", — зазначає Євген Филипець.

Новини.LIVE інформували, що розформування МСЕК не позбавляє громадян права на третю групу інвалідності. У 2026 році відповідний статус встановлюють та продовжують новостворені експертні команди. Ця категорія й надалі залишається законною підставою для отримання передбачених законом пільг і дає право оформити відстрочку від мобілізації.

Постанова військово-лікарської комісії не є остаточною та підлягає юридичному оскарженню. Якщо під час огляду лікарі проігнорували анамнез, відмовилися провести додаткові обстеження чи грубо порушили процедуру, військовозобов'язаний може опротестувати висновок у досудовому порядку через інстанції вищого рівня або в суді, зібравши необхідну доказову базу.

Головною помилкою при проходженні комісії залишається відсутність заздалегідь підготовлених медичних витягів. Скарги на біль чи сподівання, що фахівці самостійно виявлять хронічні захворювання, не дають результату.