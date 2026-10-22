Участники мирной акции в поддержку военнопленных. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)

Те, кто ищет военнослужащего или других родственников, пропавших без вести во время войны, могут иногда обнаружить, что они находятся в плену при неожиданных обстоятельствах. Если семьи пропавших без вести бойцов опознали своих родных на видео или по фотографиям в сети, то они имеют право потребовать проведения портретной экспертизы. Важно знать свои права и обязанности, чтобы отстоять их в случае отказа со стороны правоохранительных органов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные правозащитников центра для военнослужащих "Принцип".

Реклама

Официальная идентификация через правоохранительные органы

Первым шагом должно стать обращение к правоохранителям. Необходимо подготовить официальное ходатайство о назначении портретной экспертизы. Этот документ подается непосредственно тому следователю, который ведет уголовное производство по факту исчезновения конкретного военнослужащего. Вместе с заявлением обязательно передаются найденные снимки и материалы, которые позволят специалистам точно идентифицировать личность.

Какими должны быть снимки для сравнения

Для успешного проведения экспертного исследования фотографии и видеозаписи должны соответствовать ряду строгих критериев.

Высокое качество изображения. Лицо на кадрах или стоп-кадрах не должно быть размытым, оно должно четко передавать индивидуальные черты. Если на видео присутствуют несколько человек, необходимо подробно описать, кого именно следует изучать (указать элементы одежды или расположение в кадре).

Читайте также:

Фотографии военнослужащего, сделанные до его исчезновения, должны быть максимально близкими к дате события. Очень важно, чтобы предоставленные фотографии демонстрировали совпадение ракурсов. Наклон головы на сравнительных снимках должен соответствовать найденным кадрам. То есть, если боец снят в профиль, базовое фото также должно быть профильным.

Что делать, если следователь отказывает

После получения ходатайства представитель закона имеет всего три рабочих дня на принятие решения. Своё согласие или отказ следователь обязан оформить в виде мотивированного постановления.

Если семья получает отказ, процедуру идентификации можно инициировать через Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Для этого все собранные материалы, соответствующие указанным требованиям, вместе с соответствующим обращением необходимо отправить на электронный адрес hotline@ombudsman.gov.ua. После регистрации запроса Офис Омбудсмена самостоятельно передаст данные в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для портретного анализа.

Подтверждение плена и передача данных в НИБ

Когда научно-исследовательский институт подтверждает совпадение, семья обращается с этими результатами к следователю Службы безопасности Украины или в полицию. Наличие такого заключения является основанием для нового ходатайства о назначении уже судебной экспертизы.

В дальнейшем её результаты станут официальным доказательством того, что украинский военнослужащий находится в плену на территории страны-агрессора. Последним шагом станет передача копии готового заключения эксперта в Национальное информационное бюро, что существенно поможет поисковикам быстрее установить точное место содержания защитника.

Новини.LIVE сообщали, что каждый, кто побывал в российском плену или все еще ожидает обмена, находится под защитой государства. Людям гарантируют финансовую поддержку, полное медицинское сопровождение и работу, при которой сохраняется зарплата. Получить деньги и льготы просто, главное — иметь документ, официально подтверждающий факт заключения врагом.

Как только заканчивается базовое восстановление в больнице, перед бывшими пленными открывается выбор. Они могут без проблем уволиться в запас или снова вступить в ряды подразделения. На принятие решения армия дает три месяца отдыха с сохранением всех выплат.

Родным погибших бойцов или тех, чья судьба на фронте неизвестна, значительно упростили жизнь. Минобороны больше не будет подавать апелляции, если суд встал на сторону семьи. Меньше бюрократии означает, что социальную помощь и выплаты от государства удастся получить гораздо быстрее.