Учасники мирної акції про військовополонених. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

Ті, хто шукають військовослужбовця чи інших рідних, які зникли безвісти під час війни, можуть інколи виявити їх, що вони у полоні за несподіваних обставин. Якщо родини зниклих безвісти бійців впізнали своїх рідних на відео чи по фото в мережі, то вони мають право вимагати портретну експертизу. Важливо знати свої права та обов'язки, щоб відстояти їх у разі відмови з боку правоохоронців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від правозахисників центру для військовослужбовців "Принцип".

Реклама

Офіційна ідентифікація через правоохоронні органи

Першим кроком має стати звернення до правоохоронців. Необхідно підготувати офіційне клопотання про призначення портретної експертизи. Цей документ подається безпосередньо тому слідчому, який веде кримінальне провадження щодо зникнення конкретного військовослужбовця. Разом із заявою обов'язково передаються знайдені кадри та матеріали, які дозволять фахівцям точно ідентифікувати особу.

Якими мають бути знімки для порівняння

Для успішного проведення експертного дослідження фотографії та відеозаписи повинні відповідати низці суворих критеріїв.

Висока якість зображення. Обличчя на кадрах чи стопкадрах не може бути розмитим, воно має чітко передавати індивідуальні риси. Якщо на відео присутні кілька людей, необхідно детально описати, кого саме слід вивчати (вказати елементи одягу або розташування у кадрі).

Читайте також:

Фотографії військового, зроблені до його зникнення, мають бути максимально наближеними до дати події. Дуже важливо, щоб надані фото показували збіг ракурсів. Нахил голови на порівняльних знімках повинен відповідати знайденим кадрам. Тобто якщо боєць знятий у профіль, базове фото також має бути профільним.

Що робити, якщо слідчий відмовляє

Після отримання клопотання представник закону має всього три робочі дні на ухвалення рішення. Свою згоду або відмову слідчий зобов'язаний оформити у вигляді вмотивованої постанови.

Якщо родина отримує відмову, процедуру ідентифікації можна запустити через Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Для цього всі зібрані матеріали, що відповідають зазначеним вимогам, разом із відповідним зверненням треба відправити на електронну адресу hotline@ombudsman.gov.ua. Після реєстрації запиту Офіс Омбудсмана самостійно передасть дані до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для портретного аналізу.

Підтвердження полону та передача даних до НІБ

Коли науково-дослідний інститут підтверджує збіг, сім'я повертається з цими результатами до слідчого Служби безпеки України чи поліції. Наявність такого висновку є підставою для нового клопотання про призначення вже судової експертизи.

Надалі її результати стануть офіційним доказом того, що український військовий перебуває у полоні на території країни-агресора. Останнім кроком стане передача копії готового висновку експерта до Національного інформаційного бюро, що суттєво допоможе пошуковцям швидше встановити точне місце утримання захисника.

Новини.LIVE повідомляли, що кожен, хто пройшов російський полон або все ще чекає на обмін, перебуває під захистом держави. Людям гарантують фінансову підтримку, повний медичний супровід та роботу, за якою зберігається зарплата. Отримати гроші та пільги просто, головне мати документ, що офіційно підтверджує факт ув'язнення ворогом.

Щойно закінчується базове відновлення в лікарні, перед колишніми полоненими відкривається вибір. Вони можуть без проблем звільнитися в запас або знову стати до лав підрозділу. На рішення армія дає три місяці відпочинку зі збереженням усіх виплат.

Рідним загиблих бійців або тих, чия доля на фронті невідома, значно спростили життя. Міноборони більше не буде подавати апеляції, якщо суд став на бік родини. Менше бюрократії означає, що соціальну допомогу та виплати від держави вийде отримати набагато швидше.