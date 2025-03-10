Какие фейки о мобилизации в Украине распространяют в англоязычной версии соцсети Х

Украинские военнослужащие. Фото: armyinform.com

В англоязычном сегменте социальной сети Х наблюдается всплеск дезинформационных операций. В рамках этой кампании распространяют манипулятивные сообщения о мобилизационных мероприятиях.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Дезинформация о мобилизации

Авторы дезинформационных сообщений распространяют никем не подтвержденные цифры о так называемом количестве "принудительно мобилизованных", утверждают, что в Украине царит диктатура, а также публикуют видео, большинство из которых не имеет никакого отношения к мобилизации.

"Распространяются видео задержания людей, находящихся в СОЧ; драки на улице, где даже нет представителей ТЦК и полицейских; задержание подозреваемых в совершении правонарушений и тому подобное. Некоторые видео, выдаваемые за "принудительную мобилизацию", сняты не в Украине, а в других странах Европы", — говорится в сообщении ЦПД.

Целью такой информации является подрыв поддержки Украины со стороны западных стран и ослабление переговорных позиций.

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в приграничье Сумщины продолжаются интенсивные бои. Россияне пытаются прорваться, однако Силы обороны наносят им потери.

Ранее в ЦПД прокомментировали слухи о том, что РФ планирует одновременно запускать по Украине до 500 БпЛА. Андрей Коваленко отметил, что количество пусков действительно возросло.