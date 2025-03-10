Які фейки щодо мобілізації в Україні поширюють в англомовній версії соцмережі Х

В англомовному сегменті Х намагаються дискредитувати мобілізацію
В англомовному сегменті соціальної мережі Х спостерігається сплеск дезінформаційних операцій. У рамках цієї кампанії поширюють маніпулятивні дописи щодо мобілізаційних заходів.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Дезінформація щодо мобілізації
Автори дезінформаційних повідомлень поширюють ніким не підтверджені цифри щодо так званої кількості "примусово мобілізованих", стверджують, що в Україні панує диктатура, а також публікують відео, більшість з яких не має жодного відношення до мобілізації.
"Поширюються відео затримання людей, які перебувають у СЗЧ; бійки на вулиці, де навіть немає представників ТЦК та поліцейських; затримання підозрюваних у вчиненні правопорушень тощо. Деякі відео, що видають за "примусову мобілізацію", зняті не в Україні, а в інших країнах Європи", — йдеться в повідомленні ЦПД.
Метою такої інформації є підривання підтримки України з боку західних країн і послаблення переговорних позицій.
Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що у прикордонні Сумщини тривають інтенсивні бої. Росіяни намагаються прорватися, однак Сили оборони завдають їм втрат.
Раніше у ЦПД прокоментували чутки щодо того, що РФ планує одночасно запускати по Україні до 500 БпЛА. Андрій Коваленко зазначив, що кількість пусків дійсно зросла.
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