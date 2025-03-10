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В англомовному сегменті Х намагаються дискредитувати мобілізацію

10 березня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Які фейки щодо мобілізації в Україні поширюють в англомовній версії соцмережі Х
Українські військовослужбовці. Фото: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В англомовному сегменті соціальної мережі Х спостерігається сплеск дезінформаційних операцій. У рамках цієї кампанії поширюють маніпулятивні дописи щодо мобілізаційних заходів.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Автори дезінформаційних повідомлень поширюють ніким не підтверджені цифри щодо так званої кількості "примусово мобілізованих", стверджують, що в Україні панує диктатура, а також публікують відео, більшість з яких не має жодного відношення до мобілізації.

"Поширюються відео затримання людей, які перебувають у СЗЧ; бійки на вулиці, де навіть немає представників ТЦК та поліцейських; затримання підозрюваних у вчиненні правопорушень тощо. Деякі відео, що видають за "примусову мобілізацію", зняті не в Україні, а в інших країнах Європи", — йдеться в повідомленні ЦПД.

Метою такої інформації є підривання підтримки України з боку західних країн і послаблення переговорних позицій.

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що у прикордонні Сумщини тривають інтенсивні бої. Росіяни намагаються прорватися, однак Сили оборони завдають їм втрат.

Раніше у ЦПД прокоментували чутки щодо того, що РФ планує одночасно запускати по Україні до 500 БпЛА. Андрій Коваленко зазначив, що кількість пусків дійсно зросла.

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