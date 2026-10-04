Как правильно пожаловаться на коррупцию в ВСУ: номера и почты

Военнослужащие. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Давание взятки является уголовным правонарушением, поэтому правоохранители призывают украинцев не платить вымогателям. Следует фиксировать такие инциденты на видео или диктофон и немедленно обращаться в НАБУ или Министерство обороны через десятки доступных линий связи и электронных адресов.

Об этом сообщили юристы правозащитного центра для военных "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Как действовать в случаях вымогательства денег

Столкнувшись с коррупцией, самым плохим решением станет согласие на условия злоумышленника. Давание взятки автоматически делает человека соучастником уголовного преступления.

Для привлечения виновных к ответственности:

Зафиксируйте процесс вымогательства на скрытую камеру или включите диктофон. Собранные аудио и видеоматериалы станут безоговорочным доказательством для начала следствия.

вымогательства на скрытую камеру или включите диктофон. Собранные аудио и видеоматериалы станут безоговорочным доказательством для начала следствия. Найдите других пострадавших . Если вам известно о людях, от которых это лицо раньше требовало деньги, обязательно сохраните их контактные данные.

. Если вам известно о людях, от которых это лицо раньше требовало деньги, обязательно сохраните их контактные данные. Категорически откажитесь от передачи любых средств.

Куда передавать собранные доказательства коррупции в армии

Все собранные материалы должны быть переданы компетентным органам. Главным ведомством, принимающим информацию о таких преступлениях, является Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Для граждан доступны несколько способов коммуникации с детективами :

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Анонимная горячая телефонная линия: 0-800-213-200.

Электронная переписка: центральный ящик info@nabu.gov.ua, а также региональные отделения во Львове (lviv@nabu.gov.ua), Одессе (odesa@nabu.gov.ua) и Харькове (kharkiv@nabu.gov.ua).

Традиционная почта: бумажные письма следует отправлять по адресу 03035, город Киев, улица Василия Сурикова, 3.

Сообщение о взяточничестве в Министерство обороны

Для борьбы со злоупотреблениями в военной сфере Министерство обороны создало свою разветвленную систему приема жалоб. Оставить сообщение можно через специальный баннер "Не будь безразличным – сообщи о коррупции", размещенный на официальном портале www.mil.gov.ua.

Дополнительно функционируют круглосуточные телефонные линии :

Горячая линия Минобороны: 0800500442 и спецлиния (044) 271-39-86.

Контакт-центр по предотвращению коррупции в ВСУ и МОУ: +38 (044) 454-44-21.

Линия для обращений к начальнику Генштаба - Главнокомандующему Вооруженными силами: +38 (044) 454-45-73.

Отправить доказательства злоупотреблений можно письмом на проспект Воздухофлотский, 6 (индекс 03168) или на электронный ящик admou@mil.gov.ua .

Прямые контакты высшего военного руководства

Кроме общих линий, украинцы могут обращаться с жалобами непосредственно в руководящий состав оборонного ведомства. Для этого обнародованы рабочие номера телефонов топ-чиновников:

Министр обороны: +38(044) 226-20-15.

Первый замминистра: +38(044) 235-72-18.

Замминистра: +38(044) 236-21-08.

Для всех трех должностных лиц действует единственный электронный адрес - admou@mil.gov.ua. Отдельные контакты есть у Государственного секретаря ведомства, которому можно позвонить по телефону +38(044) 235-68-59 или написать письмо на почту zvernmou@ukr.net.

Ранее Новини.LIVE информировали, что Кабмин утвердил разработанный Минобороны механизм действий на случай конфликта интересов в ВСУ . Если при исполнении приказа возникают какие-либо личные противоречия, военнослужащий обязан проинформировать об этом командира максимум до следующего рабочего дня.

Параллельно оборонное ведомство инициировало масштабный пересмотр условий службы для иностранных добровольцев. Специально созданная комиссия уже готовит решение, которое должно упростить бюрократию с документами, а также обеспечит легионерам и их семьям надлежащую социальную и медицинскую защиту.