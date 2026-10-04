Як правильно поскаржитися на корупцію в ЗСУ: номери та пошти

Військовослужбовці. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Давання хабаря є кримінальним правопорушенням, тому правоохоронці закликають українців не платити вимагачам. Варто фіксувати такі інциденти на відео чи диктофон та негайно звертатися до НАБУ або Міністерства оборони через десятки доступних ліній зв'язку та електронних адрес.

Про це повідомили юристи правозахисного центру для військових "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Як діяти у випадках вимагання грошей

Зіткнувшись із корупцією, найгіршим рішенням стане згода на умови зловмисника. Давання хабаря автоматично робить людину співучасником кримінального правопорушення.

Для притягнення винних до відповідальності:

Зафіксуйте процес вимагання на приховану камеру або увімкніть диктофон. Зібрані аудіо- та відеоматеріали стануть беззаперечним доказом для початку слідства.

вимагання на приховану камеру або увімкніть диктофон. Зібрані аудіо- та відеоматеріали стануть беззаперечним доказом для початку слідства. Знайдіть інших потерпілих . Якщо вам відомо про людей, від яких ця ж особа раніше вимагала гроші, обов'язково збережіть їхні контактні дані.

. Якщо вам відомо про людей, від яких ця ж особа раніше вимагала гроші, обов'язково збережіть їхні контактні дані. Категорично відмовтеся від передачі будь-яких коштів.

Куди передавати зібрані докази про корупцію в армії

Усі зібрані матеріали необхідно передати компетентним органам. Головним відомством, яке приймає інформацію про такі злочини, є Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Для громадян доступні кілька способів комунікації з детективами:

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Анонімна телефонна гаряча лінія: 0-800-213-200.

Електронне листування: центральна скринька info@nabu.gov.ua, а також регіональні відділення у Львові (lviv@nabu.gov.ua), Одесі (odesa@nabu.gov.ua) та Харкові (kharkiv@nabu.gov.ua).

Традиційна пошта: паперові листи слід відправляти на адресу 03035, місто Київ, вулиця Василя Сурикова, 3.

Повідомлення про хабарництво у Міністерство оборони

Для боротьби зі зловживаннями у військовій сфері Міністерство оборони створило власну розгалужену систему прийому скарг. Залишити повідомлення можна через спеціальний банер "Не будь байдужим – повідом про корупцію", розміщений на офіційному порталі www.mil.gov.ua.

Додатково функціонують цілодобові телефонні лінії:

Гаряча лінія Міноборони: 0 800 500 442 та спецлінія (044) 271-39-86.

Контакт-центр з питань запобігання корупції в ЗСУ та МОУ: +38 (044) 454-44-21.

Лінія для звернень до начальника Генштабу — Головнокомандувача Збройних сил: +38 (044) 454-45-73.

Надіслати докази зловживань можна листом на проспект Повітрофлотський, 6 (індекс 03168) або ж на електронну скриньку admou@mil.gov.ua.

Прямі контакти вищого військового керівництва

Окрім загальних ліній, українці мають змогу звертатися зі скаргами безпосередньо до керівного складу оборонного відомства. Для цього оприлюднено робочі номери телефонів топпосадовців:

Міністр оборони: +38(044) 226-20-15.

Перший заступник міністра: +38(044) 235-72-18.

Заступник міністра: +38(044) 236-21-08.

Для всіх трьох посадовців діє єдина електронна адреса — admou@mil.gov.ua. Окремі контакти має Державний секретар відомства, якому можна зателефонувати за номером +38(044) 235-68-59 або написати листа на пошту zvernmou@ukr.net.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Кабмін затвердив розроблений Міноборони механізм дій на випадок конфлікту інтересів у ЗСУ. Якщо під час виконання наказу виникають будь-які особисті суперечності, військовослужбовець зобов’язаний поінформувати про це свого командира максимум до наступного робочого дня.

Паралельно оборонне відомство ініціювало масштабний перегляд умов служби для іноземних добровольців. Спеціально створена комісія вже готує рішення, що має спростити бюрократію з документами, а також забезпечить легіонерам та їхнім родинам належний соціальний і медичний захист.