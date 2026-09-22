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Главная Мобилизация В Армия+ добавили курс по психологической подготовке бойцов

В Армия+ добавили курс по психологической подготовке бойцов

Ua ru
22 сентября 2026 20:00
Минобороны запустило психологический курс для ВСУ в приложении Армия+
Военный держит смартфон. Фото: АрмияИнформ

Как помочь товарищу во время истерики или ступора и сохранить собственную устойчивость под атакой дронов — именно этому учит новая программа в приложении "Армия+". Курс из пяти модулей разработали специалисты ВСУ при поддержке немецкого министерства обороны для подготовки бойцов к стрессовым ситуациям.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Новый курс по психологической помощи в "Армия+"

Приложение для военных "Армия+" пополнилось новой образовательной программой под названием "Психологическая подготовка к боевым условиям". Особенностью этого обучающего продукта стало использование технологий виртуальной и дополненной реальности.

Благодаря таким инструментам бойцы смогут отрабатывать модели поведения в сложных фронтовых сценариях и совершенствовать навыки самоконтроля. Главная задача проекта — научить военнослужащих управлять собственным эмоциональным состоянием и понимать реакции психики на критический уровень стресса во время боевых действий.

Учебный материал разбит на пять тематических модулей. Программа подробно объясняет алгоритмы действий в случае атаки беспилотных летательных аппаратов, массированных обстрелов или приближения вражеской бронетехники.

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Особое внимание уделено алгоритмам оказания первой психологической помощи сослуживцам, оказавшимся в состоянии ступора, паники, истерики или неконтролируемой агрессии. Бойцам также предоставляются эффективные инструменты для работы со своим страхом и поддержания общей психологической устойчивости на передовой.

Новинка уже доступна пользователям во вкладке "Обучение". Всего в этом разделе приложения "Армия+" на данный момент собрано более трех десятков различных курсов, которые, помимо психологической подготовки, охватывают темы использования цифровых систем, управления БпЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тактической медицины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ТЦК и СП нередко безосновательно отказывают в предоставлении отсрочки от призыва. Законодательство предусматривает четкие правила для обжалования таких решений и защиты своих законных прав.

Во время военного положения проверять военно-учетные документы у граждан имеют право на блокпостах, по месту работы или просто на улице. Впрочем, уполномоченные лица обязаны перед проверкой предъявить свои служебные удостоверения.

учеба психологическая помощь мобилизация военнослужащие курс Армия+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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