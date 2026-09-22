Міноборони запустило психологічний курс для ЗСУ в додатку Армія+

Військовий тримає смартфон. Фото: АрміяІнформ

Як допомогти побратиму під час істерики чи ступору та зберегти власну стійкість під атакою дронів — саме цього навчає нова програма в додатку "Армія+". Курс із п'яти модулів створили фахівці ЗСУ за підтримки німецького оборонного відомства для підготовки бійців до стресу.

Про це заявили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Новий курс про психологічну допомогу в Армія+

Застосунок для військових "Армія+" поповнився новою освітньою програмою під назвою "Психологічна підготовка до бойових умов". Особливістю цього навчального продукту стало використання технологій віртуальної та доповненої реальності.

Завдяки таким інструментам бійці зможуть відпрацьовувати моделі поведінки у складних фронтових сценаріях та вдосконалювати навички самоконтролю. Головним завданням проєкту є навчити військовослужбовців тому, як керувати власним емоційним станом та розуміти реакції психіки на критичний рівень стресу під час бойових дій.

Навчальний матеріал розбитий на п'ять тематичних модулів. Програма детально пояснює алгоритми дій у разі атаки безпілотних літальних апаратів, масованих обстрілів чи наближення ворожої бронетехніки.

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Окрему увагу приділили алгоритмам надання першої психологічної допомоги побратимам або посестрам, які опинилися в стані ступору, паніки, істерики чи неконтрольованої агресії. Бійцям також надають дієві інструменти для роботи з власним страхом та загального підтримання психологічної стійкості на передовій.

Новинка вже відкрита для користувачів у вкладці "Навчання". Загалом у цій директорії додатка "Армія+" наразі зібрано понад три десятки різних курсів, які, окрім психологічної підготовки, охоплюють теми використання цифрових систем, управління БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та тактичної медицини.

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