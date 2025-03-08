Вторая часть курса о противодействии вражескому ИПСО появилась в приложении Армия+

Боец ВСУ со смартфоном и лого приложения "Армия+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Приложение для бойцов ВСУ и мобилизованных "Армия+" получило обновление. В нем появилась вторая часть курса "Информационная устойчивость" о противодействии вражеской ИПСО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram.

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Чему посвящена эта часть курса

По словам Умерова, этот курс — о распознавании угроз, устойчивости к информационному давлению и эффективной реакции на психологические атаки. Лекторы приводят реальные кейсы и объясняют, как действовать в сложных информационных условиях, в частности в зоне боевых действий.

Первая часть курса о кибербезопасности стала одной из самых популярных в "Армия+" - за два месяца ее начали изучать более 14 000 военных. Это показывает запрос и важность темы, отметил министр.

Рустем Умеров поблагодарил специалистов Минобороны, ВСУ, а также партнеров — Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании и компании Zinc, которые присоединились к созданию этого курса.

Напомним, что недавно заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что украинские войска стали чаще использовать приложение "Армия+". По ее словам, количество воинских частей, которые активно используют приложение "Армия+" для обработки рапортов, выросло вдвое с начала года.

Кроме того, ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, какие войска чаще всего пользуются приложением "Армия+".