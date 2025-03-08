Друга частину курсу про протидії ворожому ІПСО з'явилась в застосунку Армія+

Боєць ЗСУ зі смартфоном та лого застосунку "Армія+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Додаток для бійців ЗСУ та мобілізованих "Армія+" отримав оновлення. В ньому з'явилась друга частина курсу "Інформаційна стійкість" про протидію ворожій ІПСО.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Telegram.

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Чому присвячена ця частина курсу

За словами Умєрова, цей курс — про розпізнавання загроз, стійкість до інформаційного тиску та ефективну реакцію на психологічні атаки. Лектори наводять реальні кейси та пояснюють, як діяти в складних інформаційних умовах, зокрема в зоні бойових дій.

Перша частина курсу про кібербезпеку стала однією з найпопулярніших в "Армія+" — за два місяці її почали вивчати понад 14 000 військових. Це показує запит і важливість теми, зазначив міністр.

Рустем Умєров подякував фахівцям Міноборони, ЗСУ, а також партнерам — Міністерству закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії та компанії Zinc, які долучилися до створення цього курсу.

Нагадаємо, що нещодавно заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що українські війська стали частіше використовувати застосунок "Армія+". За її словами, кількість військових частин, які активно використовують додаток "Армія+" для обробки рапортів, зросла вдвічі з початку року.

Крім того, раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, які війська найчастіше користуються додатком "Армія+".