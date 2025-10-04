В "Армия+" презентовали новый курс — чему можно научиться

Военные переносят раненого. Фото иллюстративное: mil.in.ua

В приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Тактическая медицина". Он нужен для того, чтобы бойцы знали, как оказывать первую помощь на поле боя, и могли в критических ситуациях спасти жизнь и себе, и побратимам.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Курс "Тактическая медицина"

В новом курсе, который состоит из 11 модулей и 29 уроков, собрали наиболее важную информацию, в частности о том, как остановить кровотечение и подготовить раненого к эвакуации.

Ключевые темы курса:

алгоритм MARCH и его применение;

остановка массивного кровотечения различными средствами (турникеты, тампонада, давящие повязки);

обеспечение проходимости дыхательных путей и помощь при травмах грудной клетки;

контроль кровообращения, шока и сознания пострадавшего;

помощь при ожогах, переломах, травмах глаз и головы;

предотвращение гипотермии;

пользование индивидуальной аптечкой и PILL PACK;

подготовка к эвакуации и передача информации медикам.

Курсы проводят инструкторы по тактической медицине 4-го отдельного медицинского батальона. В каждом модуле есть короткие видеоуроки, а в конце задания для проверки. В финале курса военные пройдут тестирование, после чего получат электронный сертификат.

На данный момент в приложении "Армия+" уже есть 15 учебных курсов. В дальнейшем планируют запустить обучение на темы кибергигиены и системы ситуационной осведомленности DELTA.

Напомним, у "Азова" появилось собственное мобильное приложение "4308". Пользоваться им могут бойцы, их семьи и все, кто поддерживает бригаду.

Также мы сообщали об обновленном приложении Укрпочты. В середине сентября оно заработало в формате бета-тестирования.