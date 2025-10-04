В "Армія+" презентували новий курс — чого можна навчитися

Військові переносять пораненого. Фото ілюстративне: mil.in.ua

У застосунку "Армія+" з'явився новий навчальний курс "Тактична медицина". Він потрібен для того, щоб бійці знали, які надавати першу допомогу на полі бою, і могли у критичних ситуаціях врятувати життя і собі, і побратимам.

Про в п'ятницю, 3 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

Курс "Тактична медицина"

У новому курсі, який складається з 11 модулів і 29 уроків, зібрали найбільш важливу інформацію, зокрема про те, як зупинити кровотечу й підготувати пораненого до евакуації.

Ключові теми курсу:

алгоритм MARCH та його застосування;

зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);

забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;

контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;

допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;

запобігання гіпотермії;

користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK;

підготовка до евакуації та передача інформації медикам.

Курси проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. У кожному модулі є короткі відеоуроки, а наприкінці завдання для перевірки. У фіналі курсу військові пройдуть тестування, після чого отримають електронний сертифікат.

Наразі в застосунку "Армія+" уже є 15 навчальних курсів. У подальшому планують запустити навчання на теми кібергігієни та системи ситуаційної обізнаності DELTA.

Нагадаємо, в "Азова" з'явився власний мобільний застосунок "4308". Користуватися ним можуть бійці, їхні родини та всі, хто підтримує бригаду.

Також ми повідомляли про оновлений застосунок Укрпошти. У середині вересня він запрацював у форматі бета-тестування.