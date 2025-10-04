В "Армія+" презентували новий курс — чого можна навчитися

В "Армія+" новий курс — чого навчають
У застосунку "Армія+" з'явився новий навчальний курс "Тактична медицина". Він потрібен для того, щоб бійці знали, які надавати першу допомогу на полі бою, і могли у критичних ситуаціях врятувати життя і собі, і побратимам.
Про в п'ятницю, 3 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.
Курс "Тактична медицина"
У новому курсі, який складається з 11 модулів і 29 уроків, зібрали найбільш важливу інформацію, зокрема про те, як зупинити кровотечу й підготувати пораненого до евакуації.
Ключові теми курсу:
- алгоритм MARCH та його застосування;
- зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);
- забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;
- контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;
- допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;
- запобігання гіпотермії;
- користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK;
- підготовка до евакуації та передача інформації медикам.
Курси проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. У кожному модулі є короткі відеоуроки, а наприкінці завдання для перевірки. У фіналі курсу військові пройдуть тестування, після чого отримають електронний сертифікат.
Наразі в застосунку "Армія+" уже є 15 навчальних курсів. У подальшому планують запустити навчання на теми кібергігієни та системи ситуаційної обізнаності DELTA.
