В "Армия+" обновили курс "Кибергигиена 2.0": что включает обновление

Приложение "Кибергигиена 2.0" на смартфоне. Фото иллюстративное: armyinform.com

Любомир Кучер Редактор, юрист

В приложении "Армия+" обновили один из самых популярных курсов — "Кибергигиена 2.0". Теперь в нем есть уроки о киберугрозах, с которыми могут столкнуться военнослужащие. Благодаря обновлению бойцы научатся распознавать киберриски и более безопасно пользоваться цифровыми сервисами во время службы.

Об этом 4 июля сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Обновленный курс "Кибергигиена 2.0"

В оборонном ведомстве подчеркнули, что враг может использовать смартфон как инструмент против военных. Обновленный курс рассказывает об опасности нейросетей и объясняет, почему родные бойцов могут оказаться под прицелом.

"Обучение формирует привычку критически мыслить в обычных жизненных ситуациях: от подключения к Wi-Fi до публикации селфи. Пройти этот курс — базовая обязанность каждого военнослужащего", — отметили в Минобороны.

Каким темам посвятили уроки в обновленном курсе "Кибергигиена 2.0":

скрытым цифровым угрозам: приложениям для знакомств, фитнес-трекерам, смарт-часам и другим сервисам, которые могут раскрывать важную информацию;

приложениям для знакомств, фитнес-трекерам, смарт-часам и другим сервисам, которые могут раскрывать важную информацию; атакам на семьи военных: фейковым сообщениям о ранении, пленении или пропаже без вести, фишингу и психологическому давлению;

фейковым сообщениям о ранении, пленении или пропаже без вести, фишингу и психологическому давлению; дипфейкам, поддельным голосам и сообщениям, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Киберугрозы ежедневно меняются, поэтому учебные материалы пополняются новыми темами.

Разработчиками курса являются Министерство обороны Украины и Главное управление связи и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ. Обновление реализовали при поддержке канадского правительства и CRDF Global.

В настоящее время в "Армия+" доступно 28 учебных курсов. Благодаря им бойцы повышают профессиональные навыки, осваивают современные подходы к службе и укрепляют боеспособность своих подразделений.

За функционирование обучения в приложении "Армия+" отвечает Центр масштабирования технологических решений ВСУ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что в приложении "Армия+" запустили курс "Служебное расследование". Авторы подробно объясняют, в каких ситуациях необходимо назначать расследование и какими правами обладают военнослужащие. Такое обучение пригодится всем, кто занимается дисциплинарными вопросами и служебными проверками.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" объяснял, как подать рапорт на прохождение ВВК. Есть два способа. В частности, можно воспользоваться услугой в приложении "Армия+".