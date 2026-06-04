Рапорт военного на ВВК: юрист назвал два пути

Приложение "Армія+" для военнослужащих. Фото: "Армія+"

Военнослужащий имеет право подать рапорт на прохождение военно-врачебной комиссии. Рапорт можно подать двумя разными способами. Это либо старый письменный документ, либо рапорт онлайн через приложение "Армія+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия для ВСУ

Военно-врачебная комиссия, то есть медицинский осмотр граждан, состоящих на воинском учете, является одним из основных элементов этого процесса. Именно благодаря ВВК определяются граждане, пригодные к военной службе.

Но право на военно-врачебную комиссию имеют не только гражданские военнообязанные граждане. ВЛК могут (формально даже должны) проходить и действующие военнослужащие, которые проходят службу в составе ВСУ.

К юристам обратился гражданин, который сейчас находится на службе в Вооруженных силах Украины. Он поинтересовался, как может получить право на прохождение военно-врачебной комиссии.

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Письменный рапорт и "Армія+"

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что существует несколько различных путей подачи рапорта на военно-врачебную комиссию. Первый из них связан с приложением "Армія+", где существует опция подать рапорт онлайн.

Адвокат Юрий Айвазян в комментарии отметил, что возможные проблемы с этим приложением можно решить старым способом. Айвазян подчеркнул: "Вы можете подать письменный рапорт, если алгоритм через "Армія+" не работает".

Если же оба эти варианта не сработают,военнослужащий имеет право подать жалобу с требованием предоставить ему право на военно-врачебную комиссию. Юрий Айвазян подчеркнул: "Вы имеете право обращаться с жалобами в МОУ и военного омбудсмена".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, где может пройти ВВК военный, который находится на лечении.

Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет происходить процесс ВВК, если воин в это время находится на лечении.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда ежегодная ВВК для военных является законной.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.