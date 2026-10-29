Военнослужащие ВСУ ведут разведку дроном. Фото: 40 ОАБр имени великого князя Витовта

Минобороны расширило функционал приложения "Армия+". Для военных, привлеченных к цифровизации войск, запустили 11-шаговый курс по работе со сводными таблицами, дашбордами и отчетами. Это уже вторая обучающая программа, посвященная внедрению технологий в Силах обороны. Военнослужащие теперь могут овладеть работой с массивами информации прямо в смартфоне.

Об этом сообщили в Полтавском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Образование для военных ИТ-специалистов

Электронная платформа "Армия+" пополнилась новым образовательным продуктом для военнослужащих. В разделе "Обучение" открыт доступ к программе под названием "Анализ данных в цифровых проектах Сил обороны". Это направление создано специально для армейцев, которые непосредственно работают с массивами информации или приобщаются к созданию новых технологических решений для украинской армии.

Весь учебный процесс поделен на 11 последовательных уроков. Программа построена таким образом, чтобы провести слушателя через полный цикл обязанностей аналитика. Сначала военные будут учиться правильно ставить задачи и собирать необходимую информацию. Следующим этапом станет проверка данных, поиск ошибок, обнаружение устаревших сведений или дубликатов.

Слушатели курса овладеют работой сводных таблиц Excel и научатся объединять базы данных из разных источников. На основе систематизированного материала военные могут самостоятельно разрабатывать дашборды, строить графики, диаграммы и писать развернутые аналитические отчеты.

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Кроме того, приложение помогает научиться отделять факты от предположений, видеть закономерности и находить причины возникновения проблем. В финале курса военнослужащие научатся формировать ключевые показатели эффективности цифровых проектов, оценивать успешность их выполнения и давать обоснованные рекомендации командованию для принятия управленческих решений.

Новый инструмент для улучшения эффективности цифровых решений стал результатом совместной работы нескольких институций. Над программой работало Министерство обороны Украины с CDTO Campus, Офисом эффективного регулирования BRDO и Фондом Восточная Европа. Проект также получил официальную поддержку от германского Минобороны.

Это уже второй образовательный продукт в приложении "Армия+", который фокусируется на цифровизации оборонного сектора.

Новини.LIVE ранее сообщали, что приложение "Армия+", которым пользуются уже около 75% украинских военнослужащих, получило масштабное обновление до версии 4.0.0 для систем iOS и Android.

Вместе с техническим апдейтом, сервис пополнился новыми практическими программами. В частности, для бойцов был запущен курс по бизнес-анализу в военных цифровых проектах, что помогает формировать четкие технические задачи для IT-команд и эффективно автоматизировать рутину в подразделениях.

Также у "Армия+" появился общий курс ВСУ и Минобороны Германии по пяти модулям, который учит противодействовать панике или ступору собратьев во время ударов FPV-дронов и держать самообладание в критических ситуациях боя.