Військовослужбовці ЗСУ ведуть розвідку дроном. Фото: 40 ОАБр імені великого князя Вітовта

Міноборони розширило функціонал додатка "Армія+". Для військових, які залучені до цифровізації війська, запустили 11-кроковий курс із роботи зі зведеними таблицями, дашбордами та звітами. Це вже друга навчальна програма, присвячена впровадженню технологій у Силах оборони. Військовослужбовці тепер можуть опанувати роботу з масивами інформації прямо у смартфоні.

Про це повідомили в Полтавському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Освіта для військових ІТ-фахівців

Електронна платформа "Армія+" поповнилася новим освітнім продуктом для військовослужбовців. У розділі "Навчання" вже відкритий доступ до програми під назвою "Аналіз даних у цифрових проєктах Сил оборони". Цей напрямок створений спеціально для тих армійців, які безпосередньо працюють із масивами інформації або долучаються до створення нових технологічних рішень для українського війська.

Увесь навчальний процес поділений на 11 послідовних уроків. Програма побудована таким чином, щоб провести слухача через повний цикл обов'язків аналітика. Спочатку військові вчитимуться правильно ставити завдання та збирати необхідну інформацію. Наступним етапом стане перевірка цих даних, пошук помилок, виявлення застарілих відомостей чи дублікатів.

Слухачі курсу опанують роботу зі зведеними таблицями Excel та навчаться об'єднувати бази даних із різних джерел. На основі систематизованого матеріалу військові зможуть самостійно розробляти дашборди, будувати графіки, діаграми та писати розгорнуті аналітичні звіти.

Читайте також:

Крім того, програма допомагає навчитися відокремлювати факти від припущень, бачити закономірності та знаходити причини виникнення проблем. У фіналі курсу військовослужбовці навчаться формувати ключові показники ефективності для цифрових проєктів, оцінювати успішність їх виконання та давати обґрунтовані рекомендації командуванню для ухвалення управлінських рішень.

Новий інструмент для покращення ефективності цифрових рішень став результатом спільної роботи кількох інституцій. Над програмою працювало Міністерство оборони України разом із CDTO Campus, Офісом ефективного регулювання BRDO та Фондом Східна Європа. Проєкт також отримав офіційну підтримку від німецького Міноборони.

Варто зазначити, що це вже другий освітній продукт у застосунку "Армія+", який фокусується на цифровізації оборонного сектору.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що застосунок "Армія+", яким користуються вже близько 75% українських військовослужбовців, отримав масштабне оновлення до версії 4.0.0 для систем iOS та Android.

Разом із технічним апдейтом сервіс поповнився новими практичними програмами. Зокрема, для бійців запустили курс із бізнес-аналізу у військових цифрових проєктах, що допомагає формувати чіткі технічні завдання для IT-команд та ефективно автоматизувати рутину в підрозділах.

Також в "Армія+" з'явився спільний курс ЗСУ та Міноборони Німеччини з п'яти модулів, який вчить протидіяти паніці чи ступору побратимів під час ударів FPV-дронів і тримати самовладання в критичних ситуаціях бою.