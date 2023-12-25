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В "Азов" ищут пожарного — какие условия и заработная плата

25 декабря 2023 04:02
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В "Азов" ищут пожарного - какие условия и заработная плата - вакансии Азов
Бойцы полка "Азов" работают во время пожара. Фото: azov.org.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Пожарного ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Об этом говорится на сайте Lobby X.

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Среди обязанностей к кандидату на должность пожарного следующие:

  • ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;
  • обеспечение пожарной безопасности;
  • выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;
  • контроль соблюдения противопожарных норм и правил;
  • организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.

Какие требования к пожарному

  • гражданство Украины;
  • опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;
  • знание противопожарных норм и правил;
  • умение оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации;
  • ответственность и организованность;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья и физической подготовки.
Азов
Вакансия Пожарник в "Азов". Фото: скриншот

Что предлагает "Азов"

  • мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.

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