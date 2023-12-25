В "Азов" ищут пожарного - какие условия и заработная плата - вакансии Азов

В "Азов" ищут пожарного — какие условия и заработная плата
25 декабря 2023 04:02
Бойцы полка "Азов" работают во время пожара. Фото: azov.org.ua
Пожарного ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.
Об этом говорится на сайте Lobby X.
Читайте также:
Вакансия Пожарный в "Азов"
Среди обязанностей к кандидату на должность пожарного следующие:
- ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;
- контроль соблюдения противопожарных норм и правил;
- организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.
Какие требования к пожарному
- гражданство Украины;
- опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;
- знание противопожарных норм и правил;
- умение оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации;
- ответственность и организованность;
- готовность к работе в зоне боевых действий;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- хорошее состояние здоровья и физической подготовки.
Что предлагает "Азов"
- мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.
Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.
Читайте Новини.LIVE!