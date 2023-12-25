В "Азов" ищут пожарного - какие условия и заработная плата - вакансии Азов

Бойцы полка "Азов" работают во время пожара. Фото: azov.org.ua

Пожарного ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Об этом говорится на сайте Lobby X.

Читайте также:

Вакансия Пожарный в "Азов"

Среди обязанностей к кандидату на должность пожарного следующие:

ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;

обеспечение пожарной безопасности;

выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;

контроль соблюдения противопожарных норм и правил;

организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.

Какие требования к пожарному

гражданство Украины;

опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;

знание противопожарных норм и правил;

умение оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации;

ответственность и организованность;

готовность к работе в зоне боевых действий;

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;

хорошее состояние здоровья и физической подготовки.

Вакансия Пожарник в "Азов". Фото: скриншот

Что предлагает "Азов"

мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.