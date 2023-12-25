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В "Азов" шукають пожежника — які умови та заплатня

25 грудня 2023 04:02
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
В "Азов" шукають пожежника — які умови та заплатня - вакансії Азов
Бійці полку "Азов" працюють під час пожежі. Фото: azov.org.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Пожежника шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.

Про це йдеться на сайті Lobby X.

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Вакансія Пожежник в "Азов"

Серед обов'язків до кандидата на посаду поженика такі:

  • ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;
  • забезпечення пожежної безпеки;
  • виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;
  • контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;
  • організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Які вимоги до поженика

  • громадянство України;
  • досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;
  • знання протипожежних норм та правил;
  • вміння оперативно реагувати на надзвичайні ситуації;
  • відповідальність та організованість;
  • готовність до роботи в зоні бойових дій;
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
  • хороший стан здоров’я та фізичної підготовки.
Азов
Вакансія Пожежник в "Азов". Фото: скриншот

Що пропонує "Азов"

  • мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій; нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу

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