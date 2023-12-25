В "Азов" шукають пожежника — які умови та заплатня - вакансії Азов

Бійці полку "Азов" працюють під час пожежі. Фото: azov.org.ua

Пожежника шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.

Про це йдеться на сайті Lobby X.

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Серед обов'язків до кандидата на посаду поженика такі:

ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;

забезпечення пожежної безпеки;

виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;

контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;

організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Які вимоги до поженика

громадянство України;

досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;

знання протипожежних норм та правил;

вміння оперативно реагувати на надзвичайні ситуації;

відповідальність та організованість;

готовність до роботи в зоні бойових дій;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

хороший стан здоров’я та фізичної підготовки.

Вакансія Пожежник в "Азов". Фото: скриншот

Що пропонує "Азов"

мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій; нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.