В "Азов" шукають пожежника — які умови та заплатня - вакансії Азов

В "Азов" шукають пожежника — які умови та заплатня
25 грудня 2023 04:02
Бійці полку "Азов" працюють під час пожежі. Фото: azov.org.ua
Пожежника шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.
Про це йдеться на сайті Lobby X.
Читайте також:
Вакансія Пожежник в "Азов"
Серед обов'язків до кандидата на посаду поженика такі:
- ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;
- забезпечення пожежної безпеки;
- виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;
- контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;
- організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.
Які вимоги до поженика
- громадянство України;
- досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;
- знання протипожежних норм та правил;
- вміння оперативно реагувати на надзвичайні ситуації;
- відповідальність та організованість;
- готовність до роботи в зоні бойових дій;
- відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
- хороший стан здоров’я та фізичної підготовки.
Що пропонує "Азов"
- мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій; нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.
Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.
Читайте Новини.LIVE!