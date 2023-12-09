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В Азов ищут водителя-механика танка — сколько платят и какие требования

9 декабря 2023 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Азов ищут водителя-механика танка — сколько платят и какие требования
Танкисты бригады "Азов". Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине появилась вакансия водителя-механика в танковую роту для бригады "Азов". Денежное вознаграждение предлагают в размере до 125 тыс. грн.

Соответствующую вакансию обнародовали на сайте по поиску работы Work.ua.

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Бригада "Азов" Национальной гвардии Украины ищет специалистов в танковую роту. Там обещают заработную плату в размере от 25 тыс. грн. до 125 тыс. грн.

Обязанностями станут:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следить за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Среди требований — опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном), опыт военной службы, физическая и психологическая выносливость, готовность к долгому пребыванию в закрытом пространстве, внимательность, осторожность, быстрая реакция на изменения обстоятельств, стрессоустойчивость. Также специалист должен быть мотивирован уничтожать врага и готов работать в зоне активных боевых действий.

В "Азове" предлагают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. А военным, которые уже служат, предоставляется возможность перевода.

Кроме того, возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий — тогда обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

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Скриншот вакансии на Work.ua

Напомним, что также в бригаду "Азов" ищут военного психолога. Предлагают денежное вознаграждение в размере до 125 тыс. грн.

Кроме того, мы писали, что на одном из украинских сайтов появилось объявление о вакансии в бригаду "Азов", которая ищет пилотов FPV-дронов. Обещают зарплату в размере от 25 до 125 тысяч гривен с доплатой при условии пребывания в зоне боевых действий.

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