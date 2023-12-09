В Азов шукають водія-механіка танка — скільки платять та які вимоги

Танкісти бригади "Азов". Фото: Азов

В Україні з'явилася вакансія водія-механіка в танкову роту для бригади "Азов". Грошову винагороду пропонують в розмірі до 125 тис. грн.

Відповідну вакансію оприлюднили на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:

Вакансія водія-механіка в бригаді Азов

Бригада "Азов" Національної гвардії України шукає фахівців в танкову роту. Там обіцяють заробітну плату в розмірі від 25 тис. грн до 125 тис. грн.

Обов'язками стануть:

технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;

безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;

запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Серед вимог — досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном), досвід військової служби, фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі, уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин, стресостійкість. Також фахівець має бути вмотивованим знищувати ворога та готовим працювати в зоні активних бойових дій.

Натомість у "Азові" пропонують офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. А для чинних військовослужбовців надається можливість переведення.

Крім того, можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій — тоді обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Скриншот вакансії на Work.ua

Нагадаємо, що також в бригаду "Азов" шукають військового психолога. Пропонують грошову винагороду в розмірі до 125 тис. грн.

Крім того, ми писали, що на одному з українських сайтів з'явилося оголошення про вакансію до бригади "Азов", яка шукає пілотів FPV-дронів. Обіцяють зарплату в розмірі від 25 до 125 тисяч гривень, з доплатою за умови перебування у зоні бойових дій.