Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Азов шукають водія-механіка танка — скільки платять та які вимоги arrow

В Азов шукають водія-механіка танка — скільки платять та які вимоги

9 грудня 2023 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Азов шукають водія-механіка танка — скільки платять та які вимоги
Танкісти бригади "Азов". Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні з'явилася вакансія водія-механіка в танкову роту для бригади "Азов". Грошову винагороду пропонують в розмірі до 125 тис. грн.

Відповідну вакансію оприлюднили на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:

Вакансія водія-механіка в бригаді Азов

Бригада "Азов" Національної гвардії України шукає фахівців в танкову роту. Там обіцяють заробітну плату в розмірі від 25 тис. грн до 125 тис. грн.

Обов'язками стануть: 

  • технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
  • безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
  • запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Серед вимог — досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном), досвід військової служби, фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі, уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин, стресостійкість. Також фахівець має бути вмотивованим знищувати ворога та готовим працювати в зоні активних бойових дій.

Натомість у "Азові" пропонують офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. А для чинних військовослужбовців надається можливість переведення.

Крім того, можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій — тоді обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

null
Скриншот вакансії на Work.ua

Нагадаємо, що також в бригаду "Азов" шукають військового психолога. Пропонують грошову винагороду в розмірі до 125 тис. грн.

Крім того, ми писали, що на одному з українських сайтів з'явилося оголошення про вакансію до бригади "Азов", яка шукає пілотів FPV-дронів. Обіцяють зарплату в розмірі від 25 до 125 тисяч гривень, з доплатою за умови перебування у зоні бойових дій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі