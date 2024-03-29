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У "Азов" появился спрос на аналитиков — что нужно делать и что предлагают

29 марта 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
У "Азов" появился спрос на аналитиков — что нужно делать и что предлагают
Бойцы из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Полк "Азов" неустанно напоминает о важности всех профессий в армии, в том числе аналитиков. Кандидату на такую должность нужен опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов, умение собирать, очищать и организовывать данные и тому подобное.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 25 марта.

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Что нужно делать аналитику в "Азове"

Аналитик в полку "Азов" должен:

  • собирать данные из различных источников, таких как онлайн-опросы, базы данных, отчеты и другие;
  • очищать, организовывать и анализировать данные, используя статистические методы и программное обеспечение для анализа данных;
  • создавать понятные и информативные визуализации данных, таких как диаграммы, графики и карты;
  • готовить отчеты по анализу данных и рекомендациям для руководства ОО и других заинтересованных сторон;
  • сотрудничать с руководством ОО, командой проектов и другими заинтересованными сторонами, чтобы определить их потребности в данных и обеспечить им доступ к необходимой информации;
  • использовать данные и аналитику для поддержки принятия лучших управленческих решений в ОО;
  • вести обращение финансов ОО.
Скриншот вакансии Аналитик в полку "Азов" на сайте Work.ua
Скриншот вакансии Аналитик в полку "Азов" на сайте Work.ua

Кроме того, чтобы работать на должности аналитика, будущий работник, кроме соответствующего опыта работы, должен также уметь собирать, очищать и организовывать данные, создавать понятные и информативные визуализации данных, писать четкие и лаконичные отчеты, общаться и представлять данные разным аудиториям.

Также нужно быть внимательным к деталям, самостоятельным, инициативным, ответственным, организованным и уметь работать в команде.

"Азов" предлагает следующие условия работы:

  • достойное ежемесячное материальное обеспечение — от 25 до 28 тыс. грн;
  • военная служба по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет, или по желанию) в рядах нацгвардии Украины, предусматривающая готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;
  • работа предусматривает службу в Киеве.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что азовцам нужен инженер по ремонту дронов. В обязанности работника входит ремонт агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.

Также мы писали, что полк ищет водителей-механиков танка. Кроме опыта работы в соответствующей отрасли, нужен ряд личных характеристик, в частности физическая и психологическая выносливость, готовность к долгому пребыванию в закрытом пространстве и другие.

ВСУ
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