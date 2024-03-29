В "Азов" з'явився попит на аналітиків — що треба робити та що пропонують

Бійці з полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Полк "Азов" невпинно нагадує про важливість усіх професій у війську, зокрема аналітиків. Кандидату на таку посаду потрібен досвід роботи з аналізом даних, візуалізацією даних та підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані та інше.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 25 березня.

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Аналітик в полку "Азов" повинен:

збирати дані з різних джерел, таких як онлайн-опитування, бази даних, звіти та інші;

очищати, організовувати та аналізувати дані, використовуючи статистичні методи та програмне забезпечення для аналізу даних;

створювати зрозумілі та інформативні візуалізації даних, такі як діаграми, графіки та карти;

готувати звіти з аналізом даних та рекомендаціями для керівництва ГО та інших зацікавлених сторін;

співпрацювати з керівництвом ГО, командою проєктів та іншими зацікавленими сторонами, щоб визначити їхні потреби в даних та забезпечити їм доступ до необхідної інформації;

використовувати дані та аналітику для підтримки прийняття кращих управлінських рішень в ГО;

вести обіг фінансів ГО.

Скриншот вакансії Аналітик в полку "Азов" на сайті Work.ua

Крім того, щоб працювати на посаді аналітика, майбутній працівник, окрім відповідного досвіду роботи, має також вміти збирати, очищати та організовувати дані, створювати зрозумілі та інформативні візуалізації даних, писати чіткі та лаконічні звіти, спілкуватися та презентувати дані різним аудиторіям.

Також треба бути уважним до деталей, самостійним, ініціативним, відповідальним, організованим та вміти працювати в команді.

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

гідне щомісячне матеріальне забезпечення — від 25 до 28 тис. грн;

військова служба за мобілізацією або контрактом (вік до 27 років, або за бажанням) у лавах нацгвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах;

робота передбачає службу в Києві.

Які ще спеціалісти потрібні "Азову"

Нагадаємо, що азовцям потрібен інженер з ремонту дронів. До обов'язків працівника входить ремонт агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.

Також ми писали, що полк шукає водіїв-механіків танка. Крім досвіду роботи в відповідній галузі, потрібна також низка особистих характеристик, зокрема фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі та інші.