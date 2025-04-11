Боец "Азова" Илья Самойленко высказался об отношении украинцев к мобилизации

В "Азове" назвали позором отношение к мобилизации в Украине
В Украине есть ряд проблем, связанных с мобилизацией. В частности, на отношение украинцев к военному призыву повлияла РФ.
Об этом в эфире Radio NV в понедельник, 7 апреля, сообщил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко.
Отношение украинцев к мобилизации
По мнению военного, первоочередной задачей информационной политики россиян является саботаж мобилизации. С подачи РФ возникло большое количество мифов о военном призыве в Украине.
Также боец отметил, что воюет с 2016 года, получал ранения, был в плену, поэтому не понимает мужчин, которые хотят уклониться от мобилизации.
"Стыдно говорить о том, что есть мужчины, которые прячутся под юбкой от мобилизации. Это позор. Если люди боятся умереть — это окей. Проблема в том, что на войну нельзя идти, если ты боишься умереть. Не надо бояться умереть. Все умрут", — подчеркнул Самойленко.
Напомним, в Ивано-Франковске произошел конфликт с участием военнообязанного и представителей ТЦК и СП. Во время этого инцидента мужчина укусил военного.
Также мы сообщали, что в Киеве мужчина написал отказ от мобилизации. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.
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