Боец "Азова" Илья Самойленко высказался об отношении украинцев к мобилизации

Офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко. Фото: instagram.com/gandalf_immortan

В Украине есть ряд проблем, связанных с мобилизацией. В частности, на отношение украинцев к военному призыву повлияла РФ.

Об этом в эфире Radio NV в понедельник, 7 апреля, сообщил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко.

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Отношение украинцев к мобилизации

По мнению военного, первоочередной задачей информационной политики россиян является саботаж мобилизации. С подачи РФ возникло большое количество мифов о военном призыве в Украине.

Также боец отметил, что воюет с 2016 года, получал ранения, был в плену, поэтому не понимает мужчин, которые хотят уклониться от мобилизации.

"Стыдно говорить о том, что есть мужчины, которые прячутся под юбкой от мобилизации. Это позор. Если люди боятся умереть — это окей. Проблема в том, что на войну нельзя идти, если ты боишься умереть. Не надо бояться умереть. Все умрут", — подчеркнул Самойленко.

Напомним, в Ивано-Франковске произошел конфликт с участием военнообязанного и представителей ТЦК и СП. Во время этого инцидента мужчина укусил военного.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина написал отказ от мобилизации. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.