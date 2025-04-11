Боєць "Азова" Ілля Самойленко висловився щодо ставлення українців до мобілізації

Офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Ілля Самойленко. Фото: instagram.com/gandalf_immortan

В Україні є низка проблем, які пов'язані з мобілізацією. Зокрема, на ставлення українців до військового призову вплинула РФ.

Про це в ефірі Radio NV у понеділок, 7 квітня, повідомив офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Ілля Самойленко.

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Ставлення українців до мобілізації

На думку військового, першочерговою задачею інформаційної політики росіян є саботаж мобілізації. З подачі РФ виникла велика кількість міфів про військовий призов в Україні.

Також боєць зазначив, що воює від 2016 року, зазнавав поранення, був у полоні, тому не розуміє чоловіків, які хочуть ухилитися від мобілізації.

"Соромно казати про те, що є чоловіки, які ховаються під спідницею від мобілізації. Це ганьба. Якщо люди бояться померти — це окей. Проблема в тому, що на війну не можна йти, якщо ти боїшся померти. Не треба боятися померти. Усі помруть," — наголосив Самойленко.

Нагадаємо, в Івано-Франківську стався конфлікт за участю військовозобов'язаного і представників ТЦК та СП. Під час цього інциденту чоловік укусив військового.

Також ми повідомляли, що в Києві чоловік написав відмову від мобілізації. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.