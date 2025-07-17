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Главная Мобилизация В "Азове" нужны знатоки РЭБ — какие условия труда

В "Азове" нужны знатоки РЭБ — какие условия труда

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам РЭБ
Операторы РЭБ. Фото иллюстративное: Силы территориальной обороны ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" усиливает подразделение РЭБ. В полку появилась вакансия оператора радиоэлектронной борьбы. Специалисту обещают зарплату до 127 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 10 июля.

"Азов" ищет оператора РЭБ
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора РЭБ в бригаде "Азов"

Оператор РЭБ должен работать со средствами радиоэлектронной борьбы, выявлять и идентифицировать электронные сигналы, внедрять новые решения по направлению РЭБ, собирать и обрабатывать данные. Также в его обязанности входит техническое обслуживание РЭБ.

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Какие требования к кандидатам на должность

В рядах "Азова" нужны ответственные, внимательные и дисциплинированные люди без вредных привычек. Кандидаты на должность должны быть готовы к выполнению задач в зоне боевых действий, уметь работать в команде и соблюдать субординацию. Если кандидат имеет высшее техническое образование (особенно по специальностям радиотехники или связи), понимает принципы построения систем РЭР/РЭБ, служил в подразделениях связи, радиоэлектронной разведки или борьбы, проходил курс подготовки по направлениям РЭР или РЭБ, это будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны люди, которые разбираются в картах. Речь идет о топографах.

Также в рядах "Азова" не хватает автоэлектриков. Занять такую должность могут люди, которые умеют выявлять неисправности в автомобильных системах и исправлять их.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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