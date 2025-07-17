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Головна Мобілізація В "Азові" потрібні знавці РЕБ — які умови праці

В "Азові" потрібні знавці РЕБ — які умови праці

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам РЕБ
Оператори РЕБ. Фото ілюстративне: Сили територіальної оборони ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" посилює підрозділ РЕБ. У полку з'явилася вакансія оператора радіоелектронної боротьби. Фахівцю обіцяють зарплату до 127 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 10 липня.

"Азов" шукає оператора РЕБ
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки оператора РЕБ у бригаді "Азов"

Оператор РЕБ мусить працювати із засобами радіоелектронної боротьби, виявляти та ідентифікувати електронні сигнали, впроваджувати нові рішення за напрямком РЕБ, збирати та обробляти дані. Також у його обов'язки входить технічне обслуговування РЕБ.

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Які вимоги до кандидатів на посаду

У лавах "Азову" потрібні відповідальні, уважні та дисципліновані люди без шкідливих звичок. Кандидати на посаду мають бути готові до виконання завдань у зоні бойових дій, уміти працювати в команді та дотримуватися субординації. Якщо кандидат має вищу технічну освіту (особливо за спеціальностями радіотехніки чи зв'язку), розуміє принципи побудови систем РЕР/РЕБ, служив у підрозділах зв’язку, радіоелектронної розвідки або боротьби, проходив курс підготовки за напрямками РЕР або РЕБ, це буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібні люди, які знаються на картах. Йдеться про топографів.

Також у лавах "Азова" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть люди, які вміють виявляти несправності в автомобільних системах і виправляти їх.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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