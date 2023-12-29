В Азове ищут анестезиологов — условия и зарплата
29 декабря 2023 19:56
Военный "Азова". Фото: t.me/azov_media
Анестезиолога ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн до 125 000 грн заработной платы.
Об этом говорится в вакансии на Work.ua.
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Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоны и другие подразделения.
Обязанности анестезиолога следующие:
- предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных
Требования к кандидатам:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
Что предлагает "Азов"
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.
Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3 300 грн в день.
Также мы писали, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.
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