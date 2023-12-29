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В Азове ищут анестезиологов — условия и зарплата

29 декабря 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Азове ищут анестезиологов — условия и зарплата
Военный "Азова". Фото: t.me/azov_media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Анестезиолога ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн до 125 000 грн заработной платы.

Об этом говорится в вакансии на Work.ua.

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Вакансия анестезиолога в "Азов"

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоны и другие подразделения.

Обязанности анестезиолога следующие:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных

Требования к кандидатам:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Что предлагает "Азов"

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.
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Вакансия на Work.ua. Фото: скриншот

Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3 300 грн в день.

Также мы писали, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.

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