В Азове ищут анестезиологов — условия и зарплата

Военный "Азова". Фото: t.me/azov_media

Анестезиолога ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн до 125 000 грн заработной платы.

Об этом говорится в вакансии на Work.ua.

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Вакансия анестезиолога в "Азов"

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоны и другие подразделения.

Обязанности анестезиолога следующие:

предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных

Требования к кандидатам:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Что предлагает "Азов"

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.

Вакансия на Work.ua. Фото: скриншот

Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3 300 грн в день.

Также мы писали, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.