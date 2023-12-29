В Азові шукають анестезіологів — умови та зарплата

Військовий "Азову". Фото: t.me/azov_media

Анестезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Вакансія анестезіолога в "Азов"

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки анестезіолога такі:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних.

Вимоги до кандидатів:

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Що пропонує "Азов"

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.

Вакансія на Work.ua. Фото: скриншот

Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.

Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.