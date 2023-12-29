В Азові шукають анестезіологів — умови та зарплата
29 грудня 2023 19:56
Військовий "Азову". Фото: t.me/azov_media
Анестезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.
Про це йдеться у вакансії на Work.ua.
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Вакансія анестезіолога в "Азов"
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки анестезіолога такі:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
- збір та обробка санітарних даних.
Вимоги до кандидатів:
- вища медична освіта;
- досвід роботи за спеціальністю;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.
Що пропонує "Азов"
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.
Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.
Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.
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