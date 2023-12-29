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В Азові шукають анестезіологів — умови та зарплата

29 грудня 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Азові шукають анестезіологів — умови та зарплата
Військовий "Азову". Фото: t.me/azov_media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Анестезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Вакансія анестезіолога в "Азов"

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки анестезіолога такі:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних.

Вимоги до кандидатів:

  • вища медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Що пропонує "Азов"

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.
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Вакансія на Work.ua. Фото: скриншот

Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.

Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.  

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