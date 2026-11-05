Врач осматривает призывника. Фото иллюстративное: УНИАН

В Днепре мужчина использовал поддельные медицинские документы о якобы имеющейся у него ВИЧ-инфекции четвертой стадии, чтобы избежать мобилизации. Благодаря фальшивому диагнозу военно-медицинская комиссия признала его негодным к службе и исключила из воинского учета. Впоследствии обман был раскрыт, а дело передано в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Соборного районного суда города Днепра.

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Как подделали медицинские документы

Согласно материалам суда, мужчина работал инженером по ремонту банковского оборудования. Чтобы избежать призыва, он воспользовался поддельными медицинскими документами, которые якобы подтверждали наличие у него ВИЧ-инфекции четвертой клинической стадии. В ходе расследования было установлено, что заведующая отделением профилактики и борьбы со СПИДом одной из городских больниц внесла ложные сведения в электронную медицинскую систему. Она заменила персональные данные другого пациента, состоявшего на учете, данными обвиняемого. На самом деле у мужчины не было ВИЧ-инфекции.

На основании этих сведений ему выдали медицинские документы, которые он передал военно-медицинской комиссии. В мае 2024 года ВМК признала его негодным к военной службе и исключила из воинского учета.

Какое решение принял суд

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он попросил назначить ему минимальное наказание и заявил, что готов ответить за свои действия. Суд признал его виновным в использовании заведомо поддельных документов и уклонении от мобилизации. При назначении наказания были учтены отсутствие предыдущих судимостей, искреннее раскаяние и перечисление 20 тысяч гривен на нужды ВСУ.

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За поддельные документы мужчине назначили штраф в размере 850 гривен, а за уклонение от мобилизации — три года лишения свободы. В конечном итоге суд определил три года лишения свободы, но освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком.

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Также Новини.LIVE писали, что в Полтаве мужчина изменил год рождения одного из своих детей в документах, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Таким образом он пытался создать видимость того, что воспитывает троих несовершеннолетних детей. В ходе проверки в ТЦК ложные сведения были выявлены, а мужчина привлечен к ответственности.