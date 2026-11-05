Медикиня оглядає призовника. Фото ілюстративне: УНІАН

У Дніпрі чоловік використав підроблені медичні документи про нібито наявність у нього ВІЛ-інфекції четвертої стадії, щоб уникнути мобілізації. Завдяки фальшивому діагнозу військово-лікарська комісія визнала його непридатним до служби та виключила з військового обліку. Згодом обман викрили, а справу переслали до суду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Соборного районного суду міста Дніпра.

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Як підробили медичні документи

За матеріалами суду, чоловік працював інженером із ремонту банківського обладнання. Щоб уникнути призову, він скористався підробленими медичними документами, які підтверджували нібито наявність у нього ВІЛ-інфекції четвертої клінічної стадії. У справі встановили, що завідувачка відділення з профілактики та боротьби зі СНІДом однієї з міських лікарень внесла неправдиві відомості до електронної медичної системи. Вона замінила персональні дані іншого пацієнта, який перебував на обліку, даними обвинуваченого. Насправді чоловік не мав ВІЛ-інфекції.

На підставі цих відомостей йому видали медичні документи, які він передав військово-лікарській комісії. У травні 2024 року ВЛК визнала його непридатним до військової служби та виключила з військового обліку.

Що вирішив суд

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Він попросив призначити йому мінімальне покарання і заявив, що готовий відповідати за свої дії. Суд визнав його винним у використанні завідомо підроблених документів та ухиленні від мобілізації. Під час призначення покарання врахували відсутність попередніх судимостей, щире каяття та переказ 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

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Новини.LIVE повідомляли, що в Запоріжжі судитимуть лікаря, який виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації. За 4 тисячі доларів він обіцяв допомогти оформити третю групу інвалідності, а ще за 500 доларів — організувати проходження ВЛК без особистої присутності. Медика затримали під час отримання грошей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Коломиї судили чоловіка, який замовив підроблені документи про інвалідність дружини. Він домовився про їх виготовлення через Telegram та передав невідомій особі фотографію й паспортні дані жінки. Згодом чоловік використав фальшиві довідки, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Також Новини.LIVE писали, що в Полтаві чоловік змінив рік народження однієї зі своїх дітей у документах, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Таким чином він намагався створити видимість, що виховує трьох неповнолітніх дітей. Під час перевірки в ТЦК неправдиві відомості виявили, а чоловіка притягнули до відповідальності.