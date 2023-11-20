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В ГПСУ назвали общую сумму взяток, которую ууклонисты предлагали пограничникам

20 ноября 2023 23:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГПСУ назвали общую сумму взяток, которую ууклонисты предлагали пограничникам
Бойцы Измаильского пограничного отряда и задержанный уклонист. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ГПСУ назвали общую сумму взяток, которую уклонисты предлагали пограничникам. Чаще это случалось во время нелегального пересечения границы.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко говорит: с первых дней российской агрессии до сегодняшнего дня инспекторам ГПСУ подкупить инспекторов ГПСУ пытались более 800 раз. За определенную сумму мужчины, которым запрещено уезжать из Украины, просили выпустить их за границу.

Общая сумма взяток, по его словам, три миллиона гривен.

Также спикер ГПСУ рассказал, что в последнее время участились случаи, когда военнообязанные стали "незаметно" пытаться покинуть Украину: спрятаться в багажнике, за разными перемычками, в салоне, в спальных отделениях грузовиков и т.д.

"Эти попытки разоблачаются. Оперативно работает разведывательный блок, заранее выявляющий желающих нелегально пересечь границу", — подчеркнул Демченко.

Напомним, что ранее пограничники задержали двух уклонистов во время попытки нелегально пересечь границу Украины с Румынией. Они пытались пересечь реку Тиса на детских надувных кругах.

В то же время, пограничники в Сумской области применили оружие для остановки автомобиля. Утверждается, что водитель транспортного средства был подвыпивший.

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