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В ДПСУ назвали загальну суму хабарів, яку ухилянти пропонували прикордонникам

20 листопада 2023 23:55
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Ілля Рябінін
редактор
В ДПСУ назвали загальну суму хабарів, яку ухилянти пропонували прикордонникам
Бійці Ізмаїльського прикордонного загону та затриманий ухилянт. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ДПСУ назвали загальну суму хабарів, яку ухилянти пропонували прикордонникам. Зачастіше це траплялося під час нелегального перетину кордону.

Про це повідомив спікер ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону

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Хабар прикордонникам

Демченко каже: з перших днів російської агресії до сьогодні інспекторам ДПСУ підкупити інспекторів ДПСУ намагалися понад 800 разів. За визначену суму чоловіки, яким заборонено виїжджати з України, просили випустити їх за кордон.

Загальна сума хабарів, за його словами — три мільйони гривень.

Також речник ДПСУ розповів, що останнім часом почастішали випадки, коли військовозобов’язані стали "непомітно" намагатися покинути Україну: сховатися в багажнику, за різним перемичками, в салоні, у спальних відділеннях вантажівок тощо.

"Ці спроби викриваються. Оперативно працює розвідувальний блок, який завчасно виявляє охочих нелегально перетнути кордон", — наголосив Демченко.

Нагадаємо, що раніше прикордонники затримали двох ухилянтів під час спроби нелегально перетнути кордон України з Румунією. Вони намагалися перетнути річку Тиса на дитячих надувних колах. 

Водночас прикордонники в Сумській області застосували зброю для зупинки автомобіля. Стверджується, що водій транспортного засобу був напідпитку.

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