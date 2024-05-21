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В ГПСУ объяснили, у кого пограничники не проверяют военно-учетные документы на границе

21 мая 2024 17:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГПСУ объяснили, у кого пограничники не проверяют военно-учетные документы на границе
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

После вступления в силу закона о мобилизации пограничники проверяют наличие военно-учетного документа при пересечении границы Украины только у отдельных категорий мужчин. В свою очередь есть определенные категории, которые под подобные проверки не подпадают.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости" во вторник, 21 мая.

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У кого не проверяют военно-учетные документы

Спикер отметил, что изменения в правила пересечения границы пока не внесены. В связи с этим постановление правительства, регламентирующее порядок пересечения границы гражданами Украины, остается в силе.

"Вероятно, в ближайшее время туда также будут внесены изменения, но в отношении дополнительных условий, которые начали действовать с 18 мая, они применяются в такой части: мужчины 18-60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с паспортом и предъявить их по требованию сотрудника ГПСУ", — пояснил он.

По словам Демченко, в отдельных категориях мужчин пограничники действительно проверяют наличие военно-учетного документа с соответствующими пометками.

В их число входят:

  • лица, забронированные на время мобилизации;
  • лица, непригодные к военной службе и исключенные из военного учета по состоянию здоровья;
  • лица, у которых на иждивении трое и более детей до 18 лет;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, или есть ребенок до 18 лет и жена, которая проходит военную службу, а также других лиц, подпадающих под пункт 26 Правил.

Кроме того, спикер Госпогранслужбы назвал   мужчин, у которых не проверяют наличие военно-учетного документа:

"Это, прежде всего, лица с инвалидностью, лица, сопровождающие людей или детей с инвалидностью", — заявил он.

Демченко также добавил, что пограничники не требуют и не проверяют военно-учетный документ у лиц, перевозящих гуманитарные грузы, а также у водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров.

В этом перечне, по словам Демченко, также   работники железной дороги и лица, относящиеся к авиационной и морской отрасли.

Ранее мы сообщали, что полиция арестовала пограничника, который, вероятно, застрелил убегавшего от правоохранителей мужчину на участке украинско-румынской границы.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

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ГПСУ

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