В ДПСУ пояснили, у кого прикордонники не перевіряють військово-облікові документи на кордоні

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Після набуття чинності закону про мобілізацію прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа під час перетину кордону України лише в окремих категорій чоловіків. В свою чергу, є певні категорії, які під подібні перевірки не підпадають.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 21 травня.

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У кого не перевіряють військово-облікові документи

Речник зазначив, що змін до правил перетину кордону наразі не внесено. В зв'язку з цим, постанова уряду, яка регламентує порядок перетину кордону громадянами України, залишається чинною.

"Імовірно, найближчим часом туди також будуть внесені зміни, але щодо додаткових умов, які почали діяти з 18 травня, то вони застосовуються у такій частині: чоловіки 18-60 років мають мати при собі військово-обліковий документ разом із паспортом і пред’явити їх на вимогу співробітника ДПСУ", — пояснив він.

За словами Демченка, в окремих категорій чоловіків прикордонники справді перевіряють наявність військово-облікового документа з відповідними позначками.

До їх числа входять:

особи, які заброньовані на час мобілізації;

особи, які непридатні до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров’я;

особи, у яких на утриманні троє і більше дітей до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину до 18 років, або є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу, а також інших осіб, які підпадають під пункт 26 Правил.

Окрім того, речник Держприкордонслужби назвав чоловіків, у яких не перевіряють наявність військово-облікового документа:

"Це передусім особи з інвалідністю, особи, які супроводжують людей або дітей з інвалідністю", — появнив він.

Демченко також додав, що прикордонники не вимагають і не перевіряють військово-обліковий документ у осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, а також у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів.

У цьому переліку, за словами Демченка, також працівники залізниці та особи, які належать до авіаційної та морської галузі.

Раніше ми повідомляли, що поліція арештувала прикордонника, який, імовірно, застрелив чоловіка, що втікав від правоохоронців на ділянці українсько-румунського кордону.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.