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В ГПСУ рассказали, сколько мужчин призывного возраста ежедневно уезжает из Украины

20 декабря 2023 17:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГПСУ рассказали, сколько мужчин призывного возраста ежедневно уезжает из Украины
Пограничник проверяет документы. Иллюстративное фото: ГНСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Каждый день из Украины выезжают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. Из них только 150-200 человек выезжают в качестве волонтеров по системе "Шлях".

Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук.

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Он заявил, что наиболее популярной в последнее время стала схема выезда за границу после заключения брака с многодетными матерями.

"Многие едут как сопровождающие инвалидов, там тоже есть лазейка — одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода", — сказал Матвийчук.

Он добавил, что еще больший процент уезжающих мужчин имеют справки о непригодности к военной службе. Говорит, что за такие действия законодательство не предусматривает ответственности. А самое забавное, по его словам, некоторые даже меняют пол в паспорте без следов хирургического вмешательства на теле.

"Мужчина призывного возраста изменил в ЗАГСе документы: был Антон, стал Тоня. Но на самом деле пол он не менял", — рассказал чиновник.

Напомним, что недавно украинские пограничники разоблачили новый способ переправки за границу безакцизных сигарет. Их пытались отправить на самодельном дроне со специальной катапультой и пультом управления.

Также из Украины в Словакию частично возобновили пропуск грузовиков на границе. В пункте пропуска "Ужгород" для выезда из нашей страны пограничники оформили 28 грузовых автомобилей.

Также недавно в Измаильском районе Одесской области пограничники задержали трех "священнослужителей". Мужчины призывного возраста пытались бежать за границу во избежание мобилизации.

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