В ДПСУ розповіли, скільки чоловіків призовного віку щоденно виїжджає з України

Прикордонниця перевіряє документи. Ілюстративне фото: ГПСУ

Щодня з України виїжджає по шість тисяч чоловіків призовного віку. З них лише 150-200 осіб виїжджають як волонтери за системою "Шлях".

Про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук.

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Він заявив, що найпопулярнішою останнім часом стала схема виїзду за кордон після укладання шлюбу з багатодітними матерями.

"Багато хто їде, як супроводжуючий інвалідів, там теж є лазівка — одного інваліда можуть кілька разів вивозити різні люди, якщо підробити акт встановлення факту догляду", — сказав Матвійчук.

Він додав, що ще більший відсоток чоловіків, які їдуть, мають довідки про непридатність до військової служби. Каже: за такі дії законодавство не передбачає відповідальності. А найкумедніше, за його словами — що дехто навіть змінює стать в паспорті без слідів хірургічного втручання на тілі.

"Чоловік призовного віку змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював", — розповів посадовець.

Нагадаємо, що не так давно українські прикордонники викрили новий спосіб переправлення за кордон безакцизних цигарок. Їх намагалися відправити на саморобному дроні зі спеціальною катапультою та пультом керування.

Також з України до Словаччини частково поновили пропуск вантажівок на кордоні. У пункті пропуску "Ужгород" для виїзду з нашої країни прикордонники оформили 28 вантажних автомобілів.

А також не так давно в Ізмаїльському районі Одеської області прикордонники затримали трьох "священнослужителів". Чоловіки призовного віку намагалися втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації.