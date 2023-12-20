В ДПСУ розповіли, скільки чоловіків призовного віку щоденно виїжджає з України
Щодня з України виїжджає по шість тисяч чоловіків призовного віку. З них лише 150-200 осіб виїжджають як волонтери за системою "Шлях".
Про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук.
Як виїжджають з України за допомогою "Шляху"
Він заявив, що найпопулярнішою останнім часом стала схема виїзду за кордон після укладання шлюбу з багатодітними матерями.
"Багато хто їде, як супроводжуючий інвалідів, там теж є лазівка — одного інваліда можуть кілька разів вивозити різні люди, якщо підробити акт встановлення факту догляду", — сказав Матвійчук.
Він додав, що ще більший відсоток чоловіків, які їдуть, мають довідки про непридатність до військової служби. Каже: за такі дії законодавство не передбачає відповідальності. А найкумедніше, за його словами — що дехто навіть змінює стать в паспорті без слідів хірургічного втручання на тілі.
"Чоловік призовного віку змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював", — розповів посадовець.
Нагадаємо, що не так давно українські прикордонники викрили новий спосіб переправлення за кордон безакцизних цигарок. Їх намагалися відправити на саморобному дроні зі спеціальною катапультою та пультом керування.
Також з України до Словаччини частково поновили пропуск вантажівок на кордоні. У пункті пропуску "Ужгород" для виїзду з нашої країни прикордонники оформили 28 вантажних автомобілів.
А також не так давно в Ізмаїльському районі Одеської області прикордонники затримали трьох "священнослужителів". Чоловіки призовного віку намагалися втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації.
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